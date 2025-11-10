Carlos Palacios no lo ha estado pasando nada de bien en los últimos meses, pero poco a poco se las ha arreglado para volver a brillar. La Joya ha tomado más protagonismo y este domingo fue figura en el triunfo de Boca Juniors ante River Plate, lo que le valió una ovación pocas veces vista.

El ex jugador y campeón con Colo Colo había tenido un inicio prometedor en su arribo, pero las cosas se fueron complicando. Su nombre fue resistido por los hinchas e incluso se habló de su salida. Sin embargo, a puro fútbol lo dio vuelta.

En el Superclásico del fútbol argentino, el 8 del Azul y Oro fue clave en el mediocampo para sumar tres puntos de oro. Una situación por la que toda La Bombonera le agradeció con aplausos a rabiar.

El triunfo de Boca Juniors ante River Plate tuvo a Carlos Palacios como una de las grandes figuras. La Joya fue uno de los hombres más importantes en el mediocampo y se ganó el respeto de los hinchas con una enorme ovación.

El extremo ingresó como titular después de no haber aparecido en ese lugar durante la semana. Su rendimiento le permitió a los Xeneizes frenar a unos Millonarios que llegaban con dudas al encuentro.

Carlos Palacios estuvo presente hasta los 74′ minutos, cuando fue reemplazado por Ander Herrera. Pero mientras abandonaba la cancha, llamó la atención la ola de aplausos con la que La Bombonera se vino abajo con el chileno.

Caminando rumbo a la mitad del campo de juego, la Joya recibió una ovación de parte de los hinchas de Boca Juniors. Un momento que sorprendió hasta a los relatores de la transmisión de ESPN, donde han sido muy críticos en el último tiempo.

Sin duda, este episodio le da un gran respiro al 8 del Azul y Oro después de meses complicados. Su misión ahora es demostrar que puede ser opción también en la selección chilena, donde Nicolás Córdova le abrió las puertas.

Carlos Palacios vuelve a enamorar a los hinchas de Boca Juniors y festeja una victoria clave ante River Plate. La Joya la rompió en el Superclásico y se ilusiona con recuperar el nivel que mostró en el inicio de su ciclo con los Xeneizes.

¿Cuáles son los números de Carlos Palacios en Boca Juniors?

Con su actuación ante River Plate, Carlos Palacios llegó a un total de 32 partidos oficiales con Boca Juniors en la temporada 2025. En ellos ha aportado con 3 goles y 4 asistencias en los 2.398 minutos que acumula dentro de la cancha.

¿Cuándo y a qué hora juega Boca Juniors?

Carlos Palacios y Boca Juniors celebran el triunfo contra River Plate pero con la mira puesta en lo que viene. Los Xeneizes volverán a la acción el próximo domingo 16 de noviembre desde las 18:00 horas recibiendo a Tigre.

