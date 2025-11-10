Carlos Palacios zafó tras hacer una falta que pudo significarle un castigo y finalmente, cumplió un buen partido en la victoria incontestable de Boca Juniors ante River Plate. En un partido donde fue Exequiel Zeballos quien brilló con luz propia, la Joya de todas formas hizo lo suyo.

Corrían 74 minutos del partido cuando Palacios salió de la cancha en La Bombonera bajo muchos aplausos. En su lugar, Claudio Úbeda mandó a un español que ha tenido muchas lesiones en su aventura Xeneize: Ander Herrera, quien tuvo un cierre de partido magistral.

Por eso mismo, terminó muy feliz el duelo ante el cuadro adiestrado por Marcelo Gallardo, que parece no encontrar la fórmula para recuperar a la Banda Sangre. Luego del partido, el vasco Herrera fue muy honesto. “Vine por esto principalmente. Lo vi muchas veces desde España y lo imaginé muchas veces”, marcó el volante surgido en las inferiores del Real Zaragoza.

Carlos Palacios festeja junto a Exequiel Zeballos en el duelo que Boca le ganó a River. (Marcos Brindicci/Getty Images).

“Siempre contando que mi padre le tocó ver y tuvo la suerte de disfrutarlo como espectador y yo como jugador ganarlo con nuestra gente. Fue algo único. Soy un jugador de equipo, lo fui toda mi carrera. Por eso me fue muy bien. Cuando me tocó ser titular, intento mantener mi puesto, y cuando no, sumar”, aseguró el bilbaíno, quien también jugó en el Manchester United y el PSG.

Ander Herrera festejó en La Bombonera. (Rodrigo Valle/Getty Images).

Agregó que “las grandes temporadas y equipos se forman con 20-25 jugadores. No es posible hacerlo con 13-14. Ponerme esta camiseta es un regalo cada día. Lo voy a disfrutar hasta el último día que tenga la oportunidad de hacerlo. Jugar un Superclásico en La Bombonera es único: viví el derbi de Manchester, el PSG – Marsella que es picante, el derbi vasco en España, United – Liverpool que es un clasicazo. Pero como esto no hay nada”.

Ya se ha hecho recurrente que Ander Herrera reemplace al chileno Carlos Palacios en Boca Juniors y ante River Plate el cuerpo técnico aplicó la misma receta. A diferencia de Marcos Rojo, quien tras perder un duelo ante los Millonarios dijo que “no estamos en deuda con la gente”, el español fue más empático.

De hecho, se ganó varios aplausos por eso.”Los he disfrutado mucho. Tengo una muy gran vinculación con los equipos que estuve, pero vivir esto es algo que muy pocos tenemos la oportunidad y me siento un afortunado enorme. La pasión, calidad de los jugadores, los estadios… es un futbol con posibilidades enormes”, expuso el jugador de 36 años.

Ander Herrera en acción ante la marca del paraguayo Matías Galarza, quien recibió una fuerte infracción de Palacios. El vasco reemplazó a la Joya en La Bombonera. (Rodrigo Valle/Getty Images).

“Hay que mejorar para estar a la altura de las grandes ligas, pero dias como hoy no se viven en Europa. Lo tenía que vivir y disfrutar. Gracias a Boca y a la gente por dejarme disfrutar esto. A mis compañeros por hacer que me vuelva feliz a casa”, dijo Herrera, a quien le costó dimensionar lo vivido en La Bombonera.

Y lanzó la frase que sorprendió, generó aplausos, elogios y hasta que más de alguno lo candidateara a próximo entrenador boquense. “La gente es incondicional. A veces nos putearán porque lo merecemos. Porque tenemos que ser exigidos, pero con muy poquito que les des, te devuelven tanto. Es algo único”, zanjó Ander Herrera.

Así jugó Ander Herrera ante River Plate en La Bombonera

Así quedó Boca Juniors en la tabla de la Liga Profesional Argentina 2025

Boca Juniors quedó puntero en la tabla de la segunda etapa en la Liga Profesional de Argentina tras la victoria sobre River Plate.

