Velada histórica. Este viernes 19 de diciembre se celebrará un evento de boxeo histórico en el Kaseya Center de Miami, Florida. Esto porque Jake Paul (12-1) enfrentará a Anthony Joshua (28-4) en un encuentro con mucho dinero en juego.

Así es, porque tras la cancelación de su pelea ante Gervonta Davis, Paul subió de categoría y ahora deberá enfrentar al dos veces campeón pesado, Anthony Joshua, en una pelea que promete mucho para los fanáticos del pugilismo.

El evento tiene horario de comienzo de transmisión a las 22:00 horas de Chile, pero la pelea entre Paul y Joshua será el evento central y, por tanto, su contienda comenzará mucho tiempo después. Conoce este y otros detalles del evento, a continuación.

¿A qué hora pelean Jake Paul vs. Anthony Joshua?

El evento de boxeo comienza a celebrarse este viernes 19 de diciembre a partir de las 22:00 horas de Chile en el Kaseya Center de Miami, Florida.

La pelea central entre Jake Paul y Anthony Joshua, en tanto, se espera que comience pasada las 00:30 horas.

Horarios LATAM

Horario inicio evento Horario Paul vs. Joshua Países de LATAM 19:00 horas 21:30 horas* México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras. 20:00 horas 22:30 horas* Colombia, Perú, Panamá y Ecuador. 21:00 horas 23:30 horas* Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. 22:00 horas 00:30 horas* Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. *Horario aproximado.

¿Dónde ver por TV o streaming la pelea entre Jake Paul vs. Anthony Joshua?

Este increíble evento de boxeo no contará con transmisión por TV, así que los seguidores podrán ver EN VIVO este evento de forma ONLINE y a través de la plataforma NETFLIX, previo pago de una suscripción tradicional.

Actualmente, el servicio de NETFLIX en Chile tiene planes que van desde los $7.190 hasta los $12.990 mensuales, te puedes suscribir y disfrutar de este increíble evento de boxeo ingresando al sitio www.netflix.com.

Cartelera oficial Jake Paul vs. Anthony Joshua