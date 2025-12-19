¡Llegó el día! Este viernes 19 de diciembre por fin regresa a los cuadriláteros Jake Paul. El nuevo ‘chico terrible’ del boxeo será protagonista de un gran evento en los Estados Unidos, el último de este calibre en el 2025.

Así es, porque el Kaseya Center de Miami será el recinto que albergará el enfrentamiento entre el influencer y boxeador norteamericano, contra el dos veces campeón pesado, el británico Anthony Joshua (28-4).

Combate que mezcla lo mejor del deporte con algo que tan bien sabe hacer Paul, espectáculo, morbo y alto impacto mediático. Conoce todos los detalles de este evento, a continuación.

¿Cuándo y a qué hora pelean Jake Paul vs. Anthony Joshua?

El evento de boxeo comienza a celebrarse este viernes 19 de diciembre a partir de las 22:00 horas de Chile en el Kaseya Center de Miami, Florida.

La pelea central entre Jake Paul y Anthony Joshua, en tanto, se espera que comience pasada las 00:30 horas.

Horarios LATAM

Horario inicio evento Horario Paul vs. Joshua Países de LATAM 19:00 horas 21:30 horas* México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras. 20:00 horas 22:30 horas* Colombia, Perú, Panamá y Ecuador. 21:00 horas 23:30 horas* Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. 22:00 horas 00:30 horas* Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. *Horario aproximado.

¿Dónde ver por TV o streaming la pelea entre Jake Paul vs. Anthony Joshua?

Este increíble evento de boxeo no contará con transmisión por TV, así que los seguidores podrán ver EN VIVO este evento de forma ONLINE y a través de la plataforma NETFLIX, previo pago de una suscripción tradicional.

Actualmente, el servicio de NETFLIX en Chile tiene planes que van desde los $7.190 hasta los $12.990 mensuales, te puedes suscribir y disfrutar de este increíble evento de boxeo ingresando al sitio www.netflix.com.

Cartelera oficial Jake Paul vs. Anthony Joshua

Jake Paul vs. Anthony Joshua : Estelar a 8 rounds.

: Estelar a 8 rounds. Alycia Baumgardner (c) vs. Leila Beaudoin: Co-estelar a12 rounds.

Anderson Silva vs. Tyron Woodley: 6 rounds.

Cherneka “Sugar Neekz” Johnson vs. Amanda Galle.

Yokasta Valle vs. Yadira Bustillos.

Avious Griffin vs. Justin Cardona.

Keno Marley vs. Diarra Davis Jr.

