Jake Paul vs. Anthony Joshua: Cartelera, horario y cómo ver EN VIVO el evento de boxeo

El mundo del boxeo vuelve a ponerse en el centro de la escena con un evento que promete sacudir tanto a los fanáticos tradicionales como a las nuevas audiencias. Este viernes seremos testigos del enfrentamiento entre Jake Paul (12-1) y Anthony Joshua (28-4).

Contienda donde se enfrentan en un combate que mezcla espectáculo, morbo y alto impacto mediático, a dos figuras que representan caminos muy distintos dentro del pugilismo.

Por un lado, Jake Paul continúa su transición de fenómeno digital a boxeador profesional, acumulando peleas de alto rating y construyendo una carrera que, aunque polémica, ya no pasa desapercibida en el ambiente.

ver también Jake Paul vs. Anthony Joshua: La IA vaticina al ganador del gran evento de boxeo

En la otra esquina aparece Anthony Joshua, uno de los pesos pesados más reconocidos de la última década, con títulos mundiales y combates históricos en su currículum. El británico asume este desafío como una oportunidad para reafirmar su jerarquía, demostrar que sigue vigente en la élite de este deporte y frenar el ascenso mediático de Paul dentro del boxing.

¿Cuándo pelean Jake Paul vs. Anthony Joshua?

El enfrentamiento entre Jake Paul y Anthony Joshua se celebra este viernes 19 de diciembre a partir de las 22:00 horas de Chile en el Kaseya Center de Miami, Florida.

TV o streaming ¿Cómo ver a Jake Paul vs. Anthony Joshua?

El evento de boxeo no contará con transmisión por TV, así que los seguidores que quieran ver en vivo este evento podrán hacerlo solamente de forma online y a través de la plataforma NETFLIX, previo pago de una suscripción mensual.

Publicidad

Publicidad

Actualmente, el servicio de NETFLIX en Chile tiene planes que van desde los $7.190 hasta los $12.990 mensuales, te puedes suscribir y disfrutar de este increíble evento de boxeo ingresando al sitio www.netflix.com.

Jake Paul y Anthony Joshua se medirán este viernes en el Kaseya Center de Miami. (Foto: Eva Marie Uzcategui/Getty Images for Netflix)

Cartelera oficial Jake Paul vs. Anthony Joshua

Jake Paul vs. Anthony Joshua : Estelar a 8 rounds.

: Estelar a 8 rounds. Alycia Baumgardner (c) vs. Leila Beaudoin: Co-estelar a12 rounds.

Anderson Silva vs. Tyron Woodley: 6 rounds.

Cherneka “Sugar Neekz” Johnson vs. Amanda Galle.

Yokasta Valle vs. Yadira Bustillos.

Avious Griffin vs. Justin Cardona.

Keno Marley vs. Diarra Davis Jr.

Publicidad