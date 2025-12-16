Este viernes se baja el telón de los grandes eventos de boxeo en 2025 con una velada imperdible desde el Kaseya Center de Miami. Así es, porque en un evento inédito el boxeador e influencer Jake Paul (12-1) enfrenta al británico Anthony Joshua (28-4), dos veces campeón mundial de peso pesado, en una pelea de exhibición que ha captado la atención del mundo pugilístico.

Este combate surge de manera inesperadatras la baja de Gervonta Davis, quien estaba programado para pelear en noviembre pasado contra Paul, pero debió retirarse del evento tras graves acusaciones de su expareja.

Con ese escenario, el camino quedó despejado para un enfrentamiento que muy pocos habrían imaginado. Jake Paul, con una estatura de 1,85 metros, se medirá ante los 1,98 metros de Anthony Joshua, quien a pesar de tener esta ventaja debió realizar un importante sacrificio físico para aceptar este desafío, bajando su peso hasta las 245 libras (aproximadamente 111 kilos).

Se espera una pelea histórica tanto en lo deportivo como en lo mediático. Un duelo que, además, podrá verse en Chile y en toda Latinoamérica, aunque únicamente a través de una sola plataforma online. Conoce todos los detalles, a continuación.

No va por TV: dónde ver la pelea entre Jake Paul vs. Anthony Joshua en vivo:

El enfrentamiento entre Jake Paul y Anthony Joshua que se celebra este viernes 19 de diciembre a partir de las 22:00 horas de Chile, no contará con transmisión por TV, así que los fanáticos del pugilismo que quieran seguir en vivo este evento podrán hacerlo de forma exclusiva y completamente en vivo a través de la plataforma NETFLIX , eso sí, previo pago de una suscripción mensual.

Actualmente, el servicio de NETFLIX en Chile tiene planes que van desde los $7.190 hasta los $12.990 mensuales, te puedes suscribir y disfrutar de este increíble evento de boxeo ingresando al sitio www.netflix.com.

