Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Boxeo

Jake Paul vs. Anthony Joshua: Así podrás ver en vivo el gran evento de boxeo que cierra el 2025

Conoce la señal que transmitirá en exclusiva este viernes el gran evento de boxeo que pone termino a la temporada 2025.

Por Franco Abatte

Sigue a Redgol en Google!
Jake Paul y Anthony Joshua se medirán este viernes en el Kaseya Center de Miami, Florida.
© Getty Images for NetflixJake Paul y Anthony Joshua se medirán este viernes en el Kaseya Center de Miami, Florida.

Este viernes se baja el telón de los grandes eventos de boxeo en 2025 con una velada imperdible desde el Kaseya Center de Miami. Así es, porque en un evento inédito el boxeador e influencer Jake Paul (12-1) enfrenta al británico Anthony Joshua (28-4), dos veces campeón mundial de peso pesado, en una pelea de exhibición que ha captado la atención del mundo pugilístico.

Este combate surge de manera inesperadatras la baja de Gervonta Davis, quien estaba programado para pelear en noviembre pasado contra Paul, pero debió retirarse del evento tras graves acusaciones de su expareja.

Con ese escenario, el camino quedó despejado para un enfrentamiento que muy pocos habrían imaginado. Jake Paul, con una estatura de 1,85 metros, se medirá ante los 1,98 metros de Anthony Joshua, quien a pesar de tener esta ventaja debió realizar un importante sacrificio físico para aceptar este desafío, bajando su peso hasta las 245 libras (aproximadamente 111 kilos).

Muhammad Ali y la vez que eligió al mejor boxeador de todos los tiempos: “Era perfecto…”

ver también

Muhammad Ali y la vez que eligió al mejor boxeador de todos los tiempos: “Era perfecto…”

Se espera una pelea histórica tanto en lo deportivo como en lo mediático. Un duelo que, además, podrá verse en Chile y en toda Latinoamérica, aunque únicamente a través de una sola plataforma online. Conoce todos los detalles, a continuación.

No va por TV: dónde ver la pelea entre Jake Paul vs. Anthony Joshua en vivo:

El enfrentamiento entre Jake Paul y Anthony Joshua que se celebra este viernes 19 de diciembre a partir de las 22:00 horas de Chile, no contará con transmisión por TV, así que los fanáticos del pugilismo que quieran seguir en vivo este evento podrán hacerlo de forma exclusiva y completamente en vivo a través de la plataforma NETFLIX, eso sí, previo pago de una suscripción mensual.

  • Actualmente, el servicio de NETFLIX en Chile tiene planes que van desde los $7.190 hasta los $12.990 mensuales, te puedes suscribir y disfrutar de este increíble evento de boxeo ingresando al sitio www.netflix.com.
Publicidad
Lee también
Jake Paul vs. Anthony Joshua: cuándo y dónde ver
Boxeo

Jake Paul vs. Anthony Joshua: cuándo y dónde ver

¿Cuándo es la pelea entre Jake Paul vs. Anthony Joshua?
Boxeo

¿Cuándo es la pelea entre Jake Paul vs. Anthony Joshua?

Confirman a Jake Paul vs. Gervonta Davis para este 2025
Boxeo

Confirman a Jake Paul vs. Gervonta Davis para este 2025

Video: Rivarola anota un megagolazo en la despedida de Montillo
U de Chile

Video: Rivarola anota un megagolazo en la despedida de Montillo

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo