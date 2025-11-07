Muhammad Ali está en lo más alto cuando hablamos de leyendas del deporte, compartiendo mesa con figuras de la talla de Michael Jordan, Pelé y Diego Maradona y algún otro grande como Roger Federer o Novak Djokovic.

Su nombre trascendió el boxeo y se posicionó en lo más alto de la cultura pop, gracias a que encarnó una mezcla única de talento, carisma y rebeldía. Ali, tres veces campeón mundial de los pesos pesados, fue dueño de un estilo imposible de imitar en el pugilismo, transformando para siempre el deporte y la cultura popular.

Y si bien para muchos no hay dudas de que él fue “el más grande de todos los tiempos”, él mismo sorprendía cuando declaraba que había alguien que consideraba superior.

El mejor boxeador de todos los tiempos para Muhammad Ali:

Cassius Marcellus Clay Jr., más conocido como Muhammad Ali, jamás escondió su devoción por nada más y nada menos que, Sugar Ray Robinson, reconocido boxeador norteamericano de los años 40 y 50, miembro del Salón de la Fama del Boxeo desde 1990 y campeón histórico de peso wélter y peso medio.

Sobre el hombre que inspiró su carrera, Ali señaló en una oportunidad: “Idolatraba a Sugar Ray Robinson. Era el boxeador perfecto. Quería ser como él” , dejando claro que el legendario peso welter marcó su camino en el deporte.

Para Ali, Sugar Ray Robinson, fue el mejor libra por libra de la historia del boxeo. (Foto: Archivo)

Para Ali, verlo en acción era una experiencia artística: “Verlo pelear era como ver poesía en movimiento”, agregó alguna vez sobre quién consideraba el verdadero maestro del ring.

Palabras de admiración que repitió en incontables ocasiones cuando era consultado por el mejor boxeador de todos los tiempos. Su respuesta nunca cambió: “Diría que soy el mejor peso pesado, pero libra por libra, el mejor boxeador de todos los tiempos es Sugar Ray Robinson ”, afirmaba con su clásica convicción.

Incluso dijo en una oportunidad una frase que resume su respeto eterno por su compatriota: “Ray Robinson sigue siendo mi ídolo. Si alguien es mejor que yo, ese es Sugar Ray Robinson”.

