Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Noche de Combos

Noche de Combos II: Cartelera, horario y cómo seguir el evento de boxeo entre figuras nacionales

Este viernes 7 de noviembre se lleva a cabo la 2° edición del evento entre creadores de contenido y que tiene a Julianno Sosa como protagonista.

Por Franco Abatte

Sigue a Redgol en Google!
El ex Mister Chile enfrentará en el evento central de la noche al cantante urbano, Julianno Sosa.
© Noche de CombosEl ex Mister Chile enfrentará en el evento central de la noche al cantante urbano, Julianno Sosa.

Este viernes 7 de noviembre se celebra una nueva edición de la Noche de Combos, el evento que replica a La Velada de Ibai y reúne a figuras del espectáculo chileno, creadores de contenido e influencers en combates de boxeo. La cita vivirá su segunda versión desde el Teatro Caupolicán.

En esta oportunidad, la cartelera incluye a destacados nombres como el cantante urbano, Julianno Sosa, además de rostros y humoristas como Jorge Aldoney, Pollo Castillo, Ignacio Socías y Altoyoyo, entre otros. Además, el espectáculo contará con seis peleas profesionales de boxeo, dos de ellas con títulos de Chile en disputa, que servirán como antesala de los combates estelares.

Conoce a continuación todos los detalles de esta gran noche de pugilismo en Chile: horario, cartelera y cómo ver el evento en vivo y totalmente gratis, aquí en RedGol.

¿A qué hora comienza Noche de Combos II?

La edición 2025 de La Noche de Combos se celebra este viernes 7 de noviembre desde el Teatro Caupolicán en Santiago Centro. La jornada comenzará a partir de las 16:00 horas, sin embargo, la transmisión lo hará desde las 18:30 horas de Chile.

¿Dónde ver EN VIVO por TV u ONLINE Noche de Combos II?

Tal como sucedió en la pasada edición de Noche de Combos II, todos los combates estelares de esta edición serán transmitidos EN VIVO y de forma completamente GRATUITA a través de la cuenta de Kick de Dylantero.

Cartelera de Noche de Combos II:

La edición 2025 de Noche de Combos contará con Francisco Melo como animador de la jornada y dos tipos de combates, los profesionales que dan inicio a la jornada (6) y otros entre figuras del espectáculo (5), estos son:

Publicidad
  • Jorge Aldoney vs. Julianno Sosa – Evento central
  • Pollo Castillo vs. Rodrigo Gallina
  • Renatosa Jara vs. Majoobleach Góngora
  • Ignacio Socías vs. Altoyoyo
  • Benjamín Arismendi vs. Nickten10 (Nicolás Escobar)
  • Daniel Uribe vs. Angelo Arcoverde – Pelea por título Chile
  • Juan Meza González vs. Ángel “Trewa” Ruiz – Pelea por título Chile
  • Yohanny Carriel vs. Carlos Milles
  • Kervens Bouche vs. Tomas Lastra
  • Pablo Acevedo vs. Sebastián Jaña
  • Matias Retamal vs. Esteban Vásquez

En negrita las peleas que van en vivo por la cuenta de Kick de Dylantero.

Lee también
Palma defiende a la Roja Sub 17 y aprovecha de destrozar a la ANFP
Selección Chilena

Palma defiende a la Roja Sub 17 y aprovecha de destrozar a la ANFP

Tras dejar Colo Colo: Almirón a detalles de volver a dirigir en la Libertadores
Copa Libertadores

Tras dejar Colo Colo: Almirón a detalles de volver a dirigir en la Libertadores

Titan Forest Patagonia ya tiene ganadores y Chile está en el podio
Redsport

Titan Forest Patagonia ya tiene ganadores y Chile está en el podio

La U vuelve a la carga por un ex Colo Colo como su fichaje estrella
U de Chile

La U vuelve a la carga por un ex Colo Colo como su fichaje estrella

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo