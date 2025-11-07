Este viernes 7 de noviembre se celebra una nueva edición de la Noche de Combos, el evento que replica a La Velada de Ibai y reúne a figuras del espectáculo chileno, creadores de contenido e influencers en combates de boxeo. La cita vivirá su segunda versión desde el Teatro Caupolicán.
En esta oportunidad, la cartelera incluye a destacados nombres como el cantante urbano, Julianno Sosa, además de rostros y humoristas como Jorge Aldoney, Pollo Castillo, Ignacio Socías y Altoyoyo, entre otros. Además, el espectáculo contará con seis peleas profesionales de boxeo, dos de ellas con títulos de Chile en disputa, que servirán como antesala de los combates estelares.
Conoce a continuación todos los detalles de esta gran noche de pugilismo en Chile: horario, cartelera y cómo ver el evento en vivo y totalmente gratis, aquí en RedGol.
¿A qué hora comienza Noche de Combos II?
La edición 2025 de La Noche de Combos se celebra este viernes 7 de noviembre desde el Teatro Caupolicán en Santiago Centro. La jornada comenzará a partir de las 16:00 horas, sin embargo, la transmisión lo hará desde las 18:30 horas de Chile.
¿Dónde ver EN VIVO por TV u ONLINE Noche de Combos II?
Tal como sucedió en la pasada edición de Noche de Combos II, todos los combates estelares de esta edición serán transmitidos EN VIVO y de forma completamente GRATUITA a través de la cuenta de Kick de Dylantero.
Cartelera de Noche de Combos II:
La edición 2025 de Noche de Combos contará con Francisco Melo como animador de la jornada y dos tipos de combates, los profesionales que dan inicio a la jornada (6) y otros entre figuras del espectáculo (5), estos son:
- Jorge Aldoney vs. Julianno Sosa – Evento central
- Pollo Castillo vs. Rodrigo Gallina
- Renatosa Jara vs. Majoobleach Góngora
- Ignacio Socías vs. Altoyoyo
- Benjamín Arismendi vs. Nickten10 (Nicolás Escobar)
- Daniel Uribe vs. Angelo Arcoverde – Pelea por título Chile
- Juan Meza González vs. Ángel “Trewa” Ruiz – Pelea por título Chile
- Yohanny Carriel vs. Carlos Milles
- Kervens Bouche vs. Tomas Lastra
- Pablo Acevedo vs. Sebastián Jaña
- Matias Retamal vs. Esteban Vásquez
En negrita las peleas que van en vivo por la cuenta de Kick de Dylantero.