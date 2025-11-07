Este viernes 7 de noviembre se celebra una nueva edición de la Noche de Combos, el evento que replica a La Velada de Ibai y reúne a figuras del espectáculo chileno, creadores de contenido e influencers en combates de boxeo. La cita vivirá su segunda versión desde el Teatro Caupolicán.

En esta oportunidad, la cartelera incluye a destacados nombres como el cantante urbano, Julianno Sosa, además de rostros y humoristas como Jorge Aldoney, Pollo Castillo, Ignacio Socías y Altoyoyo, entre otros. Además, el espectáculo contará con seis peleas profesionales de boxeo, dos de ellas con títulos de Chile en disputa, que servirán como antesala de los combates estelares.

Conoce a continuación todos los detalles de esta gran noche de pugilismo en Chile: horario, cartelera y cómo ver el evento en vivo y totalmente gratis, aquí en RedGol.

¿A qué hora comienza Noche de Combos II?

La edición 2025 de La Noche de Combos se celebra este viernes 7 de noviembre desde el Teatro Caupolicán en Santiago Centro. La jornada comenzará a partir de las 16:00 horas, sin embargo, la transmisión lo hará desde las 18:30 horas de Chile.

¿Dónde ver EN VIVO por TV u ONLINE Noche de Combos II?

Tal como sucedió en la pasada edición de Noche de Combos II, todos los combates estelares de esta edición serán transmitidos EN VIVO y de forma completamente GRATUITA a través de la cuenta de Kick de Dylantero.

Cartelera de Noche de Combos II:

La edición 2025 de Noche de Combos contará con Francisco Melo como animador de la jornada y dos tipos de combates, los profesionales que dan inicio a la jornada (6) y otros entre figuras del espectáculo (5), estos son:

Jorge Aldoney vs. Julianno Sosa – Evento central

Pollo Castillo vs. Rodrigo Gallina

Renatosa Jara vs. Majoobleach Góngora

Ignacio Socías vs. Altoyoyo

Benjamín Arismendi vs. Nickten10 (Nicolás Escobar)

Daniel Uribe vs. Angelo Arcoverde – Pelea por título Chile

Juan Meza González vs. Ángel “Trewa” Ruiz – Pelea por título Chile

Yohanny Carriel vs. Carlos Milles

Kervens Bouche vs. Tomas Lastra

Pablo Acevedo vs. Sebastián Jaña

Matias Retamal vs. Esteban Vásquez

En negrita las peleas que van en vivo por la cuenta de Kick de Dylantero.