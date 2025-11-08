Este domingo sigue la acción de la fecha 27 de la Liga de Primera. A pesar de que se conoce al campeón del certamen, aún hay importantes cosas por definirse, entre esas el Chile 2, dondeun conjunto que busca amargar a la UC es la Universidad de Chile, cuadro que esta jornada recibe a Deportes Limache en el Estadio Santa Laura de Independencia.

Los ‘Cerveceros’ tienen una pelea aparte, ya que están en la parte baja de la tabla de posiciones y pelean por evitar el descenso, sobre todo tras el triunfo de Iquique de este viernes y porque los separa solamente un punto con respecto a la Unión Española, conjunto que al día de hoy está en zona roja. Conoce todos los detalles de este increíble duelo del fútbol chileno, a continuación, en RedGol.

¿A qué hora juega U. de Chile vs. Limache?

El enfrentamiento entre Universidad de Chile vs. Deportes Limache se juega este domingo 9 de noviembre a partir de las 17:30 horas en el Estadio Santa Laura de Independencia por la fecha 27 de la Liga de Primera.

Transmisión: ¿Dónde ver a la U vs. Limache por TV o STREAMING?

El partido entre Azules y Cerveceros será transmitido por TV en la señal de TNT SPORTS Premium , en los siguientes canales, según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

Adicionalmente, podrás ver a la U de manera ONLINE vía streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX para usuarios suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

