Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Liga de Primera

U. de Chile vs. Limache: Dónde y a qué hora ver la fecha 17 de la Liga de Primera 2025

Conoce los detalles del encuentro que este domingo anima la Universidad de Chile en el Estadio Santa Laura de Independencia.

Por Franco Abatte

Sigue a Redgol en Google!
La U recibe a Limache con el objetivo de seguir en carrera por el Chile 2.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTLa U recibe a Limache con el objetivo de seguir en carrera por el Chile 2.

Este domingo sigue la acción de la fecha 27 de la Liga de Primera. A pesar de que se conoce al campeón del certamen, aún hay importantes cosas por definirse, entre esas el Chile 2, dondeun conjunto que busca amargar a la UC es la Universidad de Chile, cuadro que esta jornada recibe a Deportes Limache en el Estadio Santa Laura de Independencia.

Los ‘Cerveceros’ tienen una pelea aparte, ya que están en la parte baja de la tabla de posiciones y pelean por evitar el descenso, sobre todo tras el triunfo de Iquique de este viernes y porque los separa solamente un punto con respecto a la Unión Española, conjunto que al día de hoy está en zona roja. Conoce todos los detalles de este increíble duelo del fútbol chileno, a continuación, en RedGol.

¿A qué hora juega U. de Chile vs. Limache?

El enfrentamiento entre Universidad de Chile vs. Deportes Limache se juega este domingo 9 de noviembre a partir de las 17:30 horas en el Estadio Santa Laura de Independencia por la fecha 27 de la Liga de Primera.

En la U no hay señales: Revelan el drama que vive Lucas Di Yorio en la Universidad de Chile

ver también

En la U no hay señales: Revelan el drama que vive Lucas Di Yorio en la Universidad de Chile

Transmisión: ¿Dónde ver a la U vs. Limache por TV o STREAMING?

El partido entre Azules y Cerveceros será transmitido por TV en la señal de TNT SPORTS Premium, en los siguientes canales, según tu cableoperador:

TNT Sports Premium
VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
ZAPPING: 99 (HD)

Adicionalmente, podrás ver a la U de manera ONLINE vía streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX para usuarios suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Publicidad

Tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

Lee también
¿El clarividente Vidal? El resultado para Colo Colo vs Unión
Colo Colo

¿El clarividente Vidal? El resultado para Colo Colo vs Unión

Esteban Pavez fue recibido por hinchas de Colo Colo en Santa Laura
Colo Colo

Esteban Pavez fue recibido por hinchas de Colo Colo en Santa Laura

El todo o nada: formación confirmada de Colo Colo vs Unión Española
Colo Colo

El todo o nada: formación confirmada de Colo Colo vs Unión Española

Tabla: Colo Colo ya le ve la cabecita a las copas internacionales
Campeonato Nacional

Tabla: Colo Colo ya le ve la cabecita a las copas internacionales

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo