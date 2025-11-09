Universidad de Chile consiguió un importante triunfo ante Deportes Limache, aunque perdió a una de sus figuras para lo que será la “final” contra O’Higgins en Rancagua.

El Romántico Viajero venció por 4-3 al Tomate Mecánico en el Estadio Santa Laura, con lo cual siguen en la lucha por clasificar a la Copa Libertadores. Pese a que comenzaron perdiendo por 2-0, pero gracias al doblete de Leandro Fernández, Javier Altamirano y Charles Aránguiz.

La baja de U. de Chile

Quedan solo tres partidos para que termine la Liga de Primera 2026 y para Universidad de Chile el objetivo es clasificar al torneo de clubes más importante de América. Por esta razón, deben intentar quedar lo más alto posible.

Universidad Católica y O’Higgins son los rivales directos de la U. Los Cruzados están en el 2° puesto (fase de grupos de la Libertadores) con 51 puntos, mientras el Capo de Provincia se ubica en el 3° lugar (fase previa) con 50 unidades. El Romántico Viajero está en el 4° puesto con 48 puntos. Está todo muy apretado.

Justamente el próximo partido de Universidad de Chile será el domingo 23 de noviembre ante O’Higgins en Rancagua. Será una verdadera final para quedarse con el Chile 3 e ir a la caza de Universidad Católica. Claro que para este encuentro, los Azules no contarán con una figura.

Franco Calderón no podrá estar ante el Capo de Provincia, debido a que ante Limache llegó al límite de sus tarjetas amarillas y por esta razón, tendrá que cumplir una fecha de suspensión en el Estadio El Teniente.

Franco Calderón no estará contra O’Higgins. Imagen: Photosport

De esta manera, Gustavo Álvarez tendrá que reordenar la defensa sin uno de sus emblemas. El encuentro contra O’Higgins puede definir el cierre de temporada de Universidad de Chile y Franco Calderón no podrá participar. Ausencia sensible.