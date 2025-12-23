Luego de una temporada debut en Liga de Primera soñada, donde no sólo lograron la permanencia, además llegaron a la Final de Copa Chile, en Deportes Limache abren oficialmente su participación en el mercado de fichajes.

Tras dejar partir a 11 futbolistas del plantel que jugó este 2025, más ratificar las renovaciones de Alfonso Parot y Danilo Catalán, además de confirmar la permanencia de ocho de sus figuras, entre ellas Daniel “Popín” Castro, en sus canales oficiales anunció su primer refuerzo de cara a 2026.

El primer fichaje de Limache para el 2026

“El mediocampista paraguayo Ramón Martínez se convierte en el primer fichaje de Deportes Limache para la temporada 2026″, escribió el cuadro “tomatero” en sus redes sociales para anunciar la contratación del futbolista de 29 años.

El grueso de su carrera lo realizó en Guaraní de su país natal, desde su debut en 2015 hasta el 2019, cuando Atlético Mineiro lo compró por US$2 millones de dólares. A partir de acá inició su periplo por varios cuadros guaraníes y brasileños.

Coritiba, Libertad, Novorizontino, Olimpia y Paysandú, donde fue compañero del chileno Matías Cavalleri, fueron los pasos que tuvo Martínez antes de Limache, además de una etapa en la selección de Paraguay, donde jugó cuatro amistosos en 2019 con Eduardo Berizzo de técnico.

Los números del paraguayo en 2025

Previo a firmar su vínculo con Deportes Limache por toda la temporada 2026, Ramón Martínez jugó 26 encuentros con Paysandú, entre Serie B y torneos estaduales en Brasil, con 1.623 minutos en cancha donde registró tres tarjetas amarillas.

Así le fue a los “tomatinos” en Liga de Primera