El mercado de fichajes del fútbol chileno de cara al 2026 está con todo por estos días. Los clubes nacionales se están armando pensando en la próxima temporada, donde dependiendo de sus luchas deberán tener el mejor contingente posible.

Uno de los equipos que espera vivir un año completamente diferente es Everton, elenco que en este 2025 estuvo a solo detalles de descender tras un rendimiento de verdad desastroso.

Por lo mismo, los ruleteros esperan pegarse un salto de calidad importante. La idea es volver a pelar al menos en los puestos de copas internacionales y para eso el traer buenos jugadores es clave. Sin embargo, hay competencia importante para lograrlo.

Everton y Audax Italiano quieren a crack de Limache en este mercado de fichajes

Esto lo decimos porque de acuerdo a información entregada por el periodista Diego Peralta en Twitter, los Oro y Cielo presentaron una oferta formal para quedarse con el fichaje del venezolano Luis Guerra, delantero que tuvo un destacado 2025 en Deportes Limache.

Luis Guerra tiene una oferta para irse a Everton en este mercado de fichajes.

Además, la escuadra viñamarina está pujando por quedarse también con Aldrix Jara, otro delantero que viene de un buen año con Cobreloa en la Primera B.

No obstante, Everton no está solo en estas negociaciones, ya que el mencionado comunicador también asegura que Guerra también está siendo tentado con partir a Audax Italiano, elenco que jugará la Copa Sudamericana el próximo año. ¿Y Jara? De momento solo tiene sobre la mesa la opción de renovar en Calama.

Así las cosas, los viñamarinos deberán saber convencer a ambos jugadores de cara al 2026, en especial al venezolano Guerra, quien tendría la opción de jugar un torneo internacional con los itálicos.