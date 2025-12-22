Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mercado

Mercado: Everton y Audax Italiano se pelean por una de las figuras de Deportes Limache

Ruleteros y audinos apuntan alto pensando en el 2026 con el fichaje de una de las buenas figuras del fútbol chileno.

Por Patricio Echagüe

Sigue a Redgol en Google!
Everton y Audax buscan arrebatarle a Limache una de sus figuras.
© Photosport.Everton y Audax buscan arrebatarle a Limache una de sus figuras.

El mercado de fichajes del fútbol chileno de cara al 2026 está con todo por estos días. Los clubes nacionales se están armando pensando en la próxima temporada, donde dependiendo de sus luchas deberán tener el mejor contingente posible.

Uno de los equipos que espera vivir un año completamente diferente es Everton, elenco que en este 2025 estuvo a solo detalles de descender tras un rendimiento de verdad desastroso.

Por lo mismo, los ruleteros esperan pegarse un salto de calidad importante. La idea es volver a pelar al menos en los puestos de copas internacionales y para eso el traer buenos jugadores es clave. Sin embargo, hay competencia importante para lograrlo.

Se filtra la nueva camiseta de Everton para el 2026 con inédita una marca que llega al fútbol chileno

ver también

Se filtra la nueva camiseta de Everton para el 2026 con inédita una marca que llega al fútbol chileno

Everton y Audax Italiano quieren a crack de Limache en este mercado de fichajes

Esto lo decimos porque de acuerdo a información entregada por el periodista Diego Peralta en Twitter, los Oro y Cielo presentaron una oferta formal para quedarse con el fichaje del venezolano Luis Guerra, delantero que tuvo un destacado 2025 en Deportes Limache.

Luis Guerra tiene una oferta para irse a Everton en este mercado de fichajes. | Foto: Photosport.

Luis Guerra tiene una oferta para irse a Everton en este mercado de fichajes. | Foto: Photosport.

Además, la escuadra viñamarina está pujando por quedarse también con Aldrix Jara, otro delantero que viene de un buen año con Cobreloa en la Primera B.

Publicidad

No obstante, Everton no está solo en estas negociaciones, ya que el mencionado comunicador también asegura que Guerra también está siendo tentado con partir a Audax Italiano, elenco que jugará la Copa Sudamericana el próximo año. ¿Y Jara? De momento solo tiene sobre la mesa la opción de renovar en Calama.

Era la gran joya de Colo Colo: el inédito y millonario contrato que amarró Joan Cruz tras salir de Everton

ver también

Era la gran joya de Colo Colo: el inédito y millonario contrato que amarró Joan Cruz tras salir de Everton

Así las cosas, los viñamarinos deberán saber convencer a ambos jugadores de cara al 2026, en especial al venezolano Guerra, quien tendría la opción de jugar un torneo internacional con los itálicos.

Lee también
Cortado en Limache sorprende con bandera de Colo Colo en Brasil
Colo Colo

Cortado en Limache sorprende con bandera de Colo Colo en Brasil

Adiós a su goleador: Limache anuncia masiva salida de 11 jugadores
Chile

Adiós a su goleador: Limache anuncia masiva salida de 11 jugadores

Limache y La Serena destrozan a Unión e Iquique por artimaña
Chile

Limache y La Serena destrozan a Unión e Iquique por artimaña

Aseguran que Coelho no sigue en Cobresal y este club lo quiere
Mercado de fichajes 2026

Aseguran que Coelho no sigue en Cobresal y este club lo quiere

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo