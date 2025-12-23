Los últimos partidos de Universidad de Chile en la temporada 2025 lamentaron la ausencia de Lucas Assadi, quien incluso no pudo estar presente en la semifinal de la Copa Sudamericana ante Lanús.

Un fuerte desgarro en el Clásico Universitario disputado en el Claro Arena marcó el final del año para el volante, teniendo en cuenta que vivía su mejor campaña con la U en el pecho.

Por lo mismo, si bien se rumoreó que pudo estar en las últimas fechas del torno, finalmente en la U decidieron cuidarlo y no exponerlo a nuevas lesiones, para luego salir de vacaciones.

A pocos días de finalizar los días libres, el volante comienza a dar luces de su recuperación, donde se mostró en un especial entrenamiento que tuvo en el estadio Bicentenario de La Florida.

Lucas Assadi entrenó en la cancha de La Florida. Foto: Matías Covarrubias.

Assadi vuelve para brillar en U de Chile

Bajo las ordenes de su preparador físico, Matías Covarrubias, Lucas Assadi muestra su juego en la cancha de La Florida, dejando en claro que ya está en condiciones de volver al fútbol.

Acompañado de otros compañeros de profesión, donde también estaba Fabián Hormazábal de Universidad de Chile, los cracks ya comienzan a mover las piernas antes de la pretemporada.

En ese sentido, Assadi deja en el pasado la fuerte lesión y se prepara para ser protagonista del equipo de la U, que ahora será liderado por el nuevo cuerpo técnico de Francisco Meneghini.

En un video en redes sociales se pudo ver al volante con un short blanco de la U, donde marca un golazo luego de una jugada que comenzó su compañero Hormazábal.

