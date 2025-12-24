Luego de que su cumpliera un nuevo aniversario del título de la Copa del Mundo de la selección de Argentina, un histórico de Francia como Djibril Cissé le declaró su odio a la Albiceleste.

La final de Qatar 2022 fue la mejor definición en la historia de la cita planetaria. Un 3-3 apasionante, que después de 120 minutos se tuvo que definir desde los lanzamientos penales. El título de los dirigidos por Lionel Scaloni dejó una profunda herida en los galos.

Los dichos de Djibril Cissé

Pese a que Francia ya había ganado la Copa del Mundo en Rusia 2018, la caída ante Argentina generó una gran molestia en París. Más allá de lo futbolístico, la actitud y burlas de algunos jugadores albicelestes causó furia en los europeos.

La selección que capitanea Lionel Messi no fue muy humilde en la victoria que digamos. De hecho, en las celebraciones en Buenos Aires se vieron muchos gestos contra los franceses, algo que luego de tres años desde la final sigue molestando.

“Después de ver esas imágenes quedé incluso enojado. Siento mucho odio hacia ellos. Hoy son nuestros mayores enemigos“, aseguró Djibril Cissé como comentarista del diario L’Equipe. El ex delantero de Liverpool, Lazio y Olympique de Marsella, entre otros, no perdona.

Cissé jugó la Copa del Mundo de 2002 y 2010 para Francia, perdiéndose la de 2006 por una fractura. Incluso, Argentina hizo cantos racistas contra el origen africano de algunos jugadores galos luego de ganar la Copa América de 2024. Enzo Fernández, compañero de algunos en Chelsea, debió disculparse.

“No entiendo como sus compañeros lo perdonaron“, agregó el ex goleador. Pese al tiempo transcurrido desde Qatar 2022, la rivalidad entre Argentina y Francia sigue en un punto sin retorno. Al parecer, nació un nuevo clásico en el fútbol mundial.