Pese a que no lo pasa bien en su presente deportivo con Colo Colo, la figura de Arturo Vidal siempre es noticia. Y no solo en Chile, sino que también hace eco en Argentina tras las recordadas finales ganadas por la Roja en Copa América 2015 y 2016.

Por eso, el King sacó ronchas nuevamente al otro lado de la cordillera, donde bajo “El Reinado de Vidal” grabado hace unos meses se viralizaron sus dichos por el primer título chileno. Ahí, el blanco de comentarios fue el argentino Gonzalo Higuaín.

Es que mientras se jugaban los últimos minutos de la infartante definición en el Estadio Nacional, el “Pipita” se perdió un gol cantado frente al arco de Claudio Bravo. Esa misma jugada fue repasada por el King, quien revivió la farra de su rival.

Vidal sigue pegando en Argentina

Arturo Vidal se refirió al gol desperdiciado por Gonzalo Higuaín en la final de Chile vs Argentina en Copa América 2015. El King confesó que aún recuerda esa jugada que le dio vida a la Roja para ganar la final en penales.

Higuaín y su calvario en Copa América /Getty Images

“Esta hue… es la última jugada po hue… mira, Señor por favor. Imagínate, hasta el día de hoy sufro con esta jugada, increíble lo que se pierde (Higuaín), Dios estaba con nosotros”, celebró.

El video rápidamente hizo eco en la reciente jornada en la prensa trasandina. Medios como Dataredf Argentina, NTVT Premium – River Plate y TNT Sports Argentina reaccionaron a los dichos del King.

Arturo Vidal conquistó dos años seguidos la Copa América con la selección chilena, en lo que fue el inicio de la rivalidad futbolística con Argentina. Su figura siempre causa polémica en los albicelestes y ni el Pipa Higuaín se salvó en nueva repasada.