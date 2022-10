El ya ex delantero argentino, Gonzalo Higuaín, jugó su último partido como profesional en la eliminación del Inter de Miami, tras caer en los playoffs de la MLS ante el New York City.

Higuaín rompe en llanto al jugar su último partido: "Que me recuerden por ser buena gente"

Este lunes el Inter de Miami cayó goleado por 3-0 frente al New York City FC y quedó eliminado de los playoffs de la MLS de Estados Unidos.

Aquella derrota significa que el argentino Gonzalo Higuaín no volverá a jugar un partido profesional en su vida, tal como había anunciado hace algunas semanas.

El ex Real Madrid es el goleador histórico de la joven franquicia y el mejor jugador del equipo en la temporada con 16 goles, liderándolo hacia los primeros playoffs de su historia.

Pero el Inter no pudo alcanzar los cuartos de final y al finalizar el duelo Pipita se agachó y rompió en llanto en pleno campo de juego.

Minutos después le dijo a la prensa emocionado: "Se acaba lo que más amé. Fueron 17 años de carrera, la mitad de mi vida, y se me vienen todas las imágenes a la cabeza, de lo que viví, de lo que luché, de lo que me esforcé".

"Me voy con la conciencia tranquila y súper orgulloso de que di todo hasta hoy. Lo más importante en la vida es eso, y yo siento que di todo", añadió.

Luego, expresó: "Empieza otra etapa, otra vida, dejando lo que más amé, pero con la convicción de que di todo lo que podía dar. Ahora a disfrutar de mi mujer, mi hija, mis amigos y mi familia, a mirar para adelante y a estar orgulloso de lo que logré".

Acerca de su paso por el Inter de Miami, comentó: "El club me devolvió las ganas de jugar solo por amor a la pelota. Me voy orgulloso de todo lo conseguido, y de los compañeros que me tocaron jugar, del entrenador, de los fans. Pasé un año maravilloso más allá de este final".

“Con el paso de los años, los pensamientos van cambiando. Cuando empecé mi carrera, quería ser recordado de una manera, pero hoy que la termino quiero que me recuerden como persona, por mis valores, respeto y profesionalismo, porque a la larga es lo que más importa. Yo quiero que me recuerden por haber sido buena gente, más allá de la carrera que hice", finalizó.

Gonzalo Higuaín tuvo una destacadísima carrera, comenzando en River Plate y siendo traspasado muy joven al Real Madrid, donde fue goleador junto a Cristiano Ronaldo.

Luego, pasó por otros grandes de Europa como Juventus, Chelsea, Napoli y AC Milan, donde también aportó con sus goles. En total marcó 355 tantos en 709 partidos jugados a nivel de clubes.

En la selección argentina anotó 31 goles en 75 duelos, siendo el sexto máximo goleador en la historia de la albiceleste. Alcanzó la final del Mundial de Brasil 2014.