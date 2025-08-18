Después de 12 partidos, Boca Juniors por fin pudo volver a celebrar. La noche de este domingo los Xeneizes se reencontraron con los triunfos goleando por 0 a 3 a Independiente de Rivadavia en el Clausura de la Liga Profesional Argentina.

El encuentro estuvo marcado no sólo porque el Azul y Oro cortó la peor racha de su historia, sino que también por la actuación de los chilenos. Carlos Palacios volvió a ser titular y Williams Alarcón ingresó desde el banquillo para tener un rol clave en el resultado, algo que valoró la prensa trasandina.

Y es que después de semanas en las que tuvieron ácidas críticas contra los dos jugadores criollos, ahora las cosas cambiaron. Una situación que celebra Nicolás Córdova, quien los mira a ambos para el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas con la selección chilena.

Carlos Palacios y Williams Alarcón reencantan a Boca Juniors

Luego de que Boca Juniors volviera a los triunfos, Carlos Palacios y Williams Alarcón por fin recibieron un cariño de la prensa argentina. La actuación de los chilenos fue mejor evaluada a lo que venía siendo, con uno más que destacado luego de su asistencia.

Carlos Palacios y Williams Alarcón estuvieron en el triunfo de Boca Juniors. Foto: Getty Images.

TyC Sports valoró el retorno de la Joya, quien estuvo cortado en las últimas semanas. Calificándolo con nota 5, señalaron que “en su regreso tras cuatro partidos, tuvo un mejor partido de lo que venia mostrando. Mucha predisposición en defensa, pero tiene que mejorar en la toma de decisiones en ataque“.

Aunque Williams Alarcón fue el que se llevó los aplausos y una nota 6,5. “Entró muy bien. Su ingresó ayudó a reacomodar el mediocampo y, de yapa, metió una gran asistencia para Zeballos. Bien por él“.

Eso sí, en Planeta Boca Juniors fueron más duros. A Carlos Palacios le pusieron un 4,5 y aseguraron que tuvo “algunos buenos movimientos en el primer tiempo, pero no mucho más. Le costó mantener el nivel. Volvió a jugar tras 3 partidos. Sigue lejos de su mejor versión“.

En el caso de Willy, fueron lapidarios. “Un excelente pase a Giménez para dejarlo mano a mano y una rueda de auxilio para un Paredes que sintió el desgaste. Eso fue Williams en Mendoza“, dijeron además de calificarlo con un 4,5.

Carlos Palacios y Williams Alarcón respiran un poco más tranquilos luego de sacar a Boca Juniors de su crisis. Los Xeneizes ahora esperan ir recuperando terreno para poder soñar con el título.

¿Cuándo juega Boca Juniors?

Carlos Palacios, Williams Alarcón y Boca Juniors ahora se enfocan en mantenerse por la senda del triunfo. Los Xeneizes volverá a la acción este domingo 24 de agosto a partir de las 17:15 horas cuando reciban a Banfield.

Así está Boca Juniors en la tabla de posiciones de la Liga Profesional Argentina 2025

