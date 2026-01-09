Chile consiguió el segundo triunfo consecutivo en el Mundial de la Kings League. La Roja no tuvo piedad y derrotó por 6-1 a Marruecos en duelo válido por el Grupo A, dejando claro que quiere consagrarse triunfador del torneo.

Con este resultado, Chile se encumbra como exclusivo líder de su zona. Ahora, el combinado nacional deberá cerrar la fase de grupos midiéndose ante Colombia, en un duelo clave para ratificar su gran momento

Chile vs. Colombia: Horario y dónde ver la Kings League

Chile enfrentará a Colombia, este domingo 11 de enero, desde las 18:00 hrs, por la Fecha 3 en el Mundial Kings League 2026. Recordemos que el torneo se realizará hasta el 17 de enero en Brasil.

Para seguir al equipo chileno, podrás ver los partidos a través de Canal 13 y en su platarforma online en el 13GO . Además, en las redes de las Kings League, por Youtube y Twitch.

Recordemos que el equipo chileno está liderado por Arturo Vidal y el streamer Cristóbal “Shelao” Álvarez en su rol de capitanes, guiando a La Roja en este innovador certamen.

Nómina de Chile en la Kings League World Cup

Mathias Vidangossy

Piero Gárate

Rodrigo Martínez

Fernando Saavedra

Carlos González

Ángel Valenzuela

Matías Rojas

Matías Donoso

Matías Herrera

Ezequiel Luna

Christian Vilches

Ignacio Herrera

Juan Araya

