Kings League

¿Va por TV abierta? Confirman el canal que transmite Chile vs. Colombia por la Kings League

El combinado chileno va por su tercer triunfo en el Mundial de la Kings League.

Por Franccesca Arnechino

Chile ganó por 6-1 ante Marruecos en la Kings League.
© Instagram @chile_kwcnChile ganó por 6-1 ante Marruecos en la Kings League.

Chile consiguió el segundo triunfo consecutivo en el Mundial de la Kings LeagueLa Roja no tuvo piedad y derrotó por 6-1 a Marruecos en duelo válido por el Grupo A, dejando claro que quiere consagrarse triunfador del torneo.

Con este resultado, Chile se encumbra como exclusivo líder de su zona. Ahora, el combinado nacional deberá cerrar la fase de grupos midiéndose ante Colombia, en un duelo clave para ratificar su gran momento

Chile vs. Colombia: Horario y dónde ver la Kings League

Chile enfrentará a Colombia, este domingo 11 de enero, desde las 18:00 hrs, por la Fecha 3 en el Mundial Kings League 2026. Recordemos que el torneo se realizará hasta el 17 de enero en Brasil.

Para seguir al equipo chileno, podrás ver los partidos a través de Canal 13 y en su platarforma online en el 13GO. Además, en las redes de las Kings League, por Youtube y Twitch.

Recordemos que el equipo chileno está liderado por Arturo Vidal y el streamer Cristóbal “Shelao” Álvarez en su rol de capitanes, guiando a La Roja en este innovador certamen.

¿Cómo se juega la Kings League? Así es el formato del mundial en el que compite Chile

Nómina de Chile en la Kings League World Cup

  • Mathias Vidangossy
  • Piero Gárate
  • Rodrigo Martínez
  • Fernando Saavedra
  • Carlos González
  • Ángel Valenzuela
  • Matías Rojas
  • Matías Donoso
  • Matías Herrera
  • Ezequiel Luna
  • Christian Vilches
  • Ignacio Herrera
  • Juan Araya
Coach: Ignacio González
Capitanes: Arturo Vidal y Shelao

