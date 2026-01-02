En los próximos días comienza la Kings League World Cup 2026, un torneo de fútbol 7, destacando por su formato dinámico y reglas poco convencionales, creado e impulsado por el exdefensor del FC Barcelona, Gerard Piqué.
El equipo chileno dirá presente con Arturo Vidal y el streamer Cristóbal “Shelao” Álvarez como capitanes, quienes liderarán a La Roja en este innovador certamen.
¿Quién transmite el Mundial de la Kings League?
Chile enfrentará a Países Bajos, este sábado 3 de enero, desde las 16:00 hrs, por la Fecha 1 en el Mundial Kings League 2026. Recordemos que el torneo se realizará entre el sábado 3 y el viernes 17 de enero en Brasil.
Para seguir al equipo chileno, podrás ver los partidos a través de Canal 13 y en su platarforma online en el 13GO.
Estas son las señales según tu cableoperador:
Canal 13
Abierto
- 13 (Santiago)
TDT
- 13.1 (Santiago)
- 8.1 (Arica)
- 8.1 (Iquique)
- 13.1 (Antofagasta)
- 11.1 (Copiapó)
- 13.1 (La Serena-Coquimbo)
- 9.1 (Monte Patria)
- 8.1 (San Felipe-Los Andes)
- 9.1 (La Calera-Quillota)
- 8.1 (Gran Valparaíso)
- 10.1 (San Antonio)
- 8.1 (Rancagua)
- 5.1 (San Fernando)
- 8.1 (Talca)
- 13.1 (Chillán)
- 5.1 (Gran Concepción)
- 10.1 (Angol)
- 4.1 (Temuco)
- 9.1 (Villarrica)
- 12.1 (Valdivia)
- 9.1 (Osorno)
- 13.1 (Puerto Montt)
- 6.1 (Coyhaique)
- 9.1 (Punta Arenas)
Cable
- VTR: 22/713
- DirecTV: 152/1152
- Movistar: 122/813
- Claro: 56/556
- Zapping: 22
- TuVes HD: 58
- Entel: 67
- Mundo: 17/517
- GTD/Telsur: 22/28/813
Nómina de Chile en la Kings League World Cup
- Mathias Vidangossy
- Piero Gárate
- Rodrigo Martínez
- Fernando Saavedra
- Carlos González
- Ángel Valenzuela
- Matías Rojas
- Matías Donoso
- Matías Herrera
- Ezequiel Luna
- Christian Vilches
- Ignacio Herrera
- Juan Araya
Coach: Ignacio González
Capitanes: Arturo Vidal y Shelao