Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Kings League

¿Qué canal transmite el Mundial de la Kings League? Horario y dónde ver los partidos de Chile

Arturo Vidal será el presidente del combinado chileno junto a Shelao, conoce los detalles de la transmisión.

Por Franccesca Arnechino

Sigue a Redgol en Google!
Este sábado comienza la Kings League con el debut de Chile en el torneo.
© Kings LeagueEste sábado comienza la Kings League con el debut de Chile en el torneo.

En los próximos días comienza la Kings League World Cup 2026, un torneo de fútbol 7, destacando por su formato dinámico y reglas poco convencionales, creado e impulsado por el exdefensor del FC Barcelona, Gerard Piqué.

El equipo chileno dirá presente con Arturo Vidal y el streamer Cristóbal “Shelao” Álvarez como capitanes, quienes liderarán a La Roja en este innovador certamen.

¿Quién transmite el Mundial de la Kings League?

Chile enfrentará a Países Bajos, este sábado 3 de enero, desde las 16:00 hrs, por la Fecha 1 en el Mundial Kings League 2026. Recordemos que el torneo se realizará entre el sábado 3 y el viernes 17 de enero en Brasil.

Para seguir al equipo chileno, podrás ver los partidos a través de Canal 13 y en su platarforma online en el 13GO.

Estas son las señales según tu cableoperador:

Canal 13

Abierto

  • 13 (Santiago)

TDT

  • 13.1 (Santiago)
  • 8.1 (Arica)
  • 8.1 (Iquique)
  • 13.1 (Antofagasta)
  • 11.1 (Copiapó)
  • 13.1 (La Serena-Coquimbo)
  • 9.1 (Monte Patria)
  • 8.1 (San Felipe-Los Andes)
  • 9.1 (La Calera-Quillota)
  • 8.1 (Gran Valparaíso)
  • 10.1 (San Antonio)
  • 8.1 (Rancagua)
  • 5.1 (San Fernando)
  • 8.1 (Talca)
  • 13.1 (Chillán)
  • 5.1 (Gran Concepción)
  • 10.1 (Angol)
  • 4.1 (Temuco)
  • 9.1 (Villarrica)
  • 12.1 (Valdivia)
  • 9.1 (Osorno)
  • 13.1 (Puerto Montt)
  • 6.1 (Coyhaique)
  • 9.1 (Punta Arenas)
Publicidad

Cable

  • VTR: 22/713
  • DirecTV: 152/1152
  • Movistar: 122/813
  • Claro: 56/556
  • Zapping: 22
  • TuVes HD: 58
  • Entel: 67
  • Mundo: 17/517
  • GTD/Telsur: 22/28/813
Arturo Vidal ilusiona a Chile con su mensaje previo al debut en el Mundial de la Kings League

ver también

Arturo Vidal ilusiona a Chile con su mensaje previo al debut en el Mundial de la Kings League

Nómina de Chile en la Kings League World Cup

  • Mathias Vidangossy
  • Piero Gárate
  • Rodrigo Martínez
  • Fernando Saavedra
  • Carlos González
  • Ángel Valenzuela
  • Matías Rojas
  • Matías Donoso
  • Matías Herrera
  • Ezequiel Luna
  • Christian Vilches
  • Ignacio Herrera
  • Juan Araya

Coach: Ignacio González

Capitanes: Arturo Vidal y Shelao

Lee también
Figura de Deportes Concepción no jugará con el León este 2026
Mercado de fichajes 2026

Figura de Deportes Concepción no jugará con el León este 2026

Confirmado: Así será el calendario de la F1 2026
Motor

Confirmado: Así será el calendario de la F1 2026

Paqui mostró todo su cuerpo técnico en la U con sorpresas
U de Chile

Paqui mostró todo su cuerpo técnico en la U con sorpresas

Fernando Díaz remece al fútbol chileno: "Mi futuro está en Asia"
Mercado de fichajes 2026

Fernando Díaz remece al fútbol chileno: "Mi futuro está en Asia"

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo