En los próximos días comienza la Kings League World Cup 2026, un torneo de fútbol 7, destacando por su formato dinámico y reglas poco convencionales, creado e impulsado por el exdefensor del FC Barcelona, Gerard Piqué.

El equipo chileno dirá presente con Arturo Vidal y el streamer Cristóbal “Shelao” Álvarez como capitanes, quienes liderarán a La Roja en este innovador certamen.

¿Quién transmite el Mundial de la Kings League?

Chile enfrentará a Países Bajos, este sábado 3 de enero, desde las 16:00 hrs, por la Fecha 1 en el Mundial Kings League 2026. Recordemos que el torneo se realizará entre el sábado 3 y el viernes 17 de enero en Brasil.

Para seguir al equipo chileno, podrás ver los partidos a través de Canal 13 y en su platarforma online en el 13GO.

Estas son las señales según tu cableoperador:

Canal 13

Abierto

13 (Santiago)

TDT

13.1 (Santiago)

8.1 (Arica)

8.1 (Iquique)

13.1 (Antofagasta)

11.1 (Copiapó)

13.1 (La Serena-Coquimbo)

9.1 (Monte Patria)

8.1 (San Felipe-Los Andes)

9.1 (La Calera-Quillota)

8.1 (Gran Valparaíso)

10.1 (San Antonio)

8.1 (Rancagua)

5.1 (San Fernando)

8.1 (Talca)

13.1 (Chillán)

5.1 (Gran Concepción)

10.1 (Angol)

4.1 (Temuco)

9.1 (Villarrica)

12.1 (Valdivia)

9.1 (Osorno)

13.1 (Puerto Montt)

6.1 (Coyhaique)

9.1 (Punta Arenas)

Cable

VTR: 22/713

DirecTV: 152/1152

Movistar: 122/813

Claro: 56/556

Zapping: 22

TuVes HD: 58

Entel: 67

Mundo: 17/517

GTD/Telsur: 22/28/813

Nómina de Chile en la Kings League World Cup

Mathias Vidangossy

Piero Gárate

Rodrigo Martínez

Fernando Saavedra

Carlos González

Ángel Valenzuela

Matías Rojas

Matías Donoso

Matías Herrera

Ezequiel Luna

Christian Vilches

Ignacio Herrera

Juan Araya

Coach: Ignacio González

Capitanes: Arturo Vidal y Shelao