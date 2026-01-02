Partió el 2026 y se acerca uno de los eventos más esperados del año: el Mundial de la Kings League, torneo que tendrá como sede Brasil y que contará con la presencia de Chile como uno de sus protagonistas.

La selección nacional dirá presente con un plantel de primer nivel, destacando a Mathías Vidangossy dentro del equipo, mientras que el liderazgo estará en manos de nada menos que Arturo Vidal, quien asumirá el rol de presidente del combinado chileno.

En este contexto, el volante de Colo Colo se refirió a la participación de Chile en el Mundial de la Kings League en la previa del estreno.

Arturo Vidal enciende la previa de la Kings League

Vidal valoró la experiencia asegurando que, “Es bueno abrirse a nuevos mundos. Yo sigo en Colo Colo y esperamos el 2026 tener un mejor año que el 2025, pero también apareció esto y me tiene muy motivado”, comentó.

Destacando la importancia de su participación: “Soy el Presidente y vamos a estar a cargo de los En Vivos. Cuando nos toque jugar, vamos a estar en las transmisiones opinando o mostrando a la gente lo que hay que hacer. Si bien no siempre voy a poder viajar, estaremos apoyando desde la distancia. Me voy a involucrar y estaré bien metido ayudando al equipo para que gane“.

El King también tuvo palabras para el líder del equipo nacional, Mathías Vidangossy: “él es un crack en esto y nos va a servir mucho… sabe perfecto cómo se juega y maneja todo muy bien. Está muy preocupado por el equipo y vinculado con los jugadores y con la selección en general que llevaremos, la cual va a ser fuerte”.

“Así que todo muy bien, me gusta trabajar con Mathías y a él también le gusta mucho el fútbol y la Kings League, por lo que es muy fácil trabajar juntos”, finalizó Arturo Vidal.

¿Cuándo juega Chile en la Kings League? Horario y dónde ver

Chile enfrentará a Países Bajos, este sábado 3 de enero, desde las 16:00 hrs, por la Fecha 1 en el Mundial Kings League 2026. Recordemos que el torneo se realizará entre el sábado 3 y el viernes 17 de enero en Brasil.