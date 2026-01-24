No lo va a olvidar nunca más. El delantero Cristián Zavala se convirtió en un meme global en las redes sociales, luego de su papelonesco tiro penal que lanzó en el amistoso que Colo Colo se impuso ante Peñarolen definición desde los 12 pasos.

No es una exageración. En Sudamérica y Europa se hicieron eco no sólo de la patética forma en que el atacante de 26 años, sino también de cómo fingió sufrir una lesión en su rodilla tras el horrible lanzamiento en el Estadio Centenario de Montevideo.

Y si quieren pruebas de que la acción de Zavala se hizo viral, acá hay una prueba. La famosa Kings League utilizó sus redes sociales para burlarse del delantero de Colo Colo, y lo hizo con una de sus máximas referencias a la cabeza, el streamer español DjMaRiiO.

DjMaRiiO y Kings League se burlan de Cristián Zavala

En su cuenta de Instagram, la competición de fútbol 7 mostró el horripilante tiro del delantero chileno y su “actuación” tras el mismo, con una versión desafinada de la canción Careless Whisper de George Michael, con el título “Un jugador profesional”.

Luego, la Kings League muestra cómo DjMaRiiO definió a lo Alexis Sánchez en Copa América 2015 durante el último Mundial que se hizo en Brasil, con la versión original del tema y un posteo que reza lo siguiente: “El panenka no está al alcance de todos“.

A casi 24 horas de la publicación que convirtió a Zavala en un meme a nivel global, la misma ya tiene más de 50 mil likes y otros 667 comentarios, donde lo que más se indica que el delantero de Colo Colo “perdió el aura por el resto de su vida“. Una completa locura.

Los números del delantero en 2025

Más allá de su presente, no podemos olvidar que Cristián Zavala viene de ser campeón con Coquimbo Unido. Durante el semestre que jugó por los aurinegros, disputó un total de 13 encuentros en Liga de Primera con 1.060 minutos, donde registró dos goles y cuatro asistencias.

¿Cuándo juega el Cacique?

Por la primera fecha del Torneo Nacional 2026, Colo Colo visitará a Deportes Limache en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso, este sábado 31 de enero desde las 12:00 horas.

