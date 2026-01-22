Lo que parecía un amistoso más entre Colo Colo y Peñarol, no será olvidado nunca por Cristián Zavala. El jugador se ha ganado variados cuestionamientos, incluso del streamer La Cobra.

Los Albos se enfrentaron al Manya en un duelo de pretemporada en el Estadio Centenario de Montevideo. Luego de igualar 1-1, definieron todo desde los 12 pasos. En una serie que estuvo marcada por la imprecisión, Zavala terminó llevándose los “honores”.

La reacción de La Cobra a Zavala

Cuando fue el turno de Cristián Zavala, este no encontró nada mejor que picarla. ¿El problema? Es que lo hizo de pésima manera. Su remate fue tan despacio, que el arquero Washington Aguerre ni siquiera se esforzó para contener el remate.

La definición a penales que era solo de un amistoso entre Colo Colo y Peñarol, dio la vuelta al mundo por la imprecisión de ambos clubes. Erraron 11 de 18 lanzamientos. Si bien los Albos se quedaron con la victoria, Zavala capturó las miradas por su mala ejecución, así como la reacción de La Cobra.

“Acabamos de presenciar y lo digo de verdad, estoy convencido de lo que digo, después de haber visto 20 años fútbol, es el peor penal de la historia de este deporte. O sea, la potencia del penal es tan pobre, que el arquero puede tirarse y volver y la va agarrar igual”, indicó el popular streamer argentino.

La Cobra es reconocido en redes sociales por sus transmisiones y reacciones a distintos eventos relacionados con el fútbol. Incluso, el argentino aseguró que esta pésima definición de Zavala será el chascarro del año, cuando el 2026 recién está en enero.

“Esto es imposible que sea gol. ¿Se lesionó la rodilla? No. Amigos colocolinos, perdón por lo que voy a decir, pero este es el blooper del año ya. Perdón amigos colocolinos que lo diga así, perdón a la gente del Cacique del chat, pero es el blooper del año. Es una locura“, cerró La Cobra.