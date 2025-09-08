Universidad de Chile está a la espera de la Supercopa contra Colo Colo, con un ojo puesto en la llave contra Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Y en Argentina el famoso streamer e influencer, La Cobra, dejó una durísima advertencia a los azules.

Según Lautaro Del Campo, La Cobra, la Conmebol falló en el escritorio a favor de la U contra Independiente, pero el organismo de Luque se la va a cobrar directamente en la cancha. Es decir, deja botando que al Chuncho lo van a echar al saco en la llave de cuartos de final.

“Les digo la verdad, siento que lo que hace la Conmebol es decir: me aseguro los partidos de cuartos (de final), me lavo las manos, chao Independiente. Pasa la U a cuartos, pero tranquila U, hasta ahí llegaste“, dijo en su transmisión por Kick.

La Cobra agregó que “la Conmebol quiere asegurarse el partido para que le entre el billetito, pero te avisa, Universidad de Chile, que no le vas a ganar a Alianza Lima“.

La U no le ganará a Alianza ni jugando peor ni mejor…

“Y les digo algo, gente de la U, me puedo equivocar, pero es mi sensación: a Alianza Lima no le van a ganar. No le van a ganar, y no por el nivel de Alianza Lima, porque es un gran equipo más allá de la chicana y que yo los jodo“, complementó.

Así las cosas, el argentino deja botando que la U tendrá que enfrentar a un gran equipo como Alianza Lima… y también a la Conmebol, que no desea ver ni en pintura a los azules en semifinales de la Copa Sudamericana.

La Cobra sentencia que “si hay un equipo que compite es Alianza Lima. Eliminó a Boca Juniors, le compitió a Sao Paulo en Brasil, compitió con los equipos argentinos, eliminó a Corinthians, eliminó a Gremio y ahora eliminó a un equipo ecuatoriano allá. Es un equipazo“.

Recordar que la Conmebol eliminó a Independiente y mantuvo el resultado global a favor de la U tras cancelarse la revancha en Avellaneda, duelo marcado por incidentes entre rojos y azules en las tribunas, para luego desatarse una encerrona criminal de barristas de Independiente y la policía argentina a los hinchas azules.