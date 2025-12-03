Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

Revelan la razón por la que Colo Colo se quiere quedar con Fernando Ortiz para 2026

El técnico del Cacique no ha conseguido los resultados deseados en su arribo. No obstante, hay puntos que juegan a su favor.

Por Jose Arias

Sigue a Redgol en Google!
El técnico de Colo Colo suma cosas a favor.
© ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORTEl técnico de Colo Colo suma cosas a favor.

Colo Colo está en un momento de decisiones. Es muy poco probable que el Cacique consiga meterse en la Copa Sudamericana, considerando que ni siquiera depende completamente de su resultado. Es por eso que ya se empieza a pensar en el próximo año.

El Cacique no solamente tiene que vencer a Audax Italiano en el último encuentro, sino que, además, esperar que Cobresal caiga ante un Ñublense que anda a los tumbos. De allí la poca esperanza.

Sea como sea, lo importante para Colo Colo viene siendo cómo no repetir el 2026 lo estrepitoso que fue este año de Centenario. Sin dudas, una de las mayores preocupaciones está en la banca. ¿Se quedarán o no con Fernando Ortiz?

Esta es la millonaria cifra por la que Darío Lezcano demandó a Colo Colo

ver también

Esta es la millonaria cifra por la que Darío Lezcano demandó a Colo Colo

Dan luces del por qué a Colo Colo le interesa Fernando Ortiz

En el programa Puntapié Inicial de Radio Agricultura, hablaron del futuro de Colo Colo y las opacas sensaciones que dejó este año. En ese sentido, Patricio Yáñez soltó las razones por las que en Blanco y Negro buscarían retener al técnico argentino.

Lo que tiene contenta a la directiva no tiene que ver con el plano deportivo, sino que por cómo se ha manejado con el camarín“, confesó el Pato Yáñez, quien dijo que obtuvo esta información de forma directa desde dentro del club.

“Tiene que ver con el manejo del camarín. Dejar en la banca a algunos, lo crítico que ha sido con otros y ese tipo de cosas. Pero, en el plano deportivo no hay unanimidad sobre si es el hombre que tiene que estar el próximo año“, cerró el ex jugador de La Roja.

Publicidad
Fernando Ortiz suma votos a favor en la directiva | Photosport

Fernando Ortiz suma votos a favor en la directiva | Photosport

¿Cuándo juega Colo Colo en la Liga de Primera?

Colo Colo jugará el último partido de la fecha ante Audax Italiano, mirando de reojo lo que pase con Cobresal, que jugará ante Ñublense. El duelo está programado para las 18.00 horas del sábado 7 de diciembre.

La IA responde si Colo Colo clasificará o no a la Copa Sudamericana: “Suele favorecer…”

ver también

La IA responde si Colo Colo clasificará o no a la Copa Sudamericana: “Suele favorecer…”

Lee también
¿Cambio de planes? Colo Colo define los puestos a reforzar en 2026
Colo Colo

¿Cambio de planes? Colo Colo define los puestos a reforzar en 2026

Adelantan la decisión definitiva de Colo Colo con Fernando Ortiz
Colo Colo

Adelantan la decisión definitiva de Colo Colo con Fernando Ortiz

Los números que tienen a Ortiz y Colo Colo al borde de un nuevo fracaso
Colo Colo

Los números que tienen a Ortiz y Colo Colo al borde de un nuevo fracaso

Los invitados especiales que tuvo la U en Santa Laura
U de Chile

Los invitados especiales que tuvo la U en Santa Laura

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo