Colo Colo está en un momento de decisiones. Es muy poco probable que el Cacique consiga meterse en la Copa Sudamericana, considerando que ni siquiera depende completamente de su resultado. Es por eso que ya se empieza a pensar en el próximo año.

El Cacique no solamente tiene que vencer a Audax Italiano en el último encuentro, sino que, además, esperar que Cobresal caiga ante un Ñublense que anda a los tumbos. De allí la poca esperanza.

Sea como sea, lo importante para Colo Colo viene siendo cómo no repetir el 2026 lo estrepitoso que fue este año de Centenario. Sin dudas, una de las mayores preocupaciones está en la banca. ¿Se quedarán o no con Fernando Ortiz?

Dan luces del por qué a Colo Colo le interesa Fernando Ortiz

En el programa Puntapié Inicial de Radio Agricultura, hablaron del futuro de Colo Colo y las opacas sensaciones que dejó este año. En ese sentido, Patricio Yáñez soltó las razones por las que en Blanco y Negro buscarían retener al técnico argentino.

“Lo que tiene contenta a la directiva no tiene que ver con el plano deportivo, sino que por cómo se ha manejado con el camarín“, confesó el Pato Yáñez, quien dijo que obtuvo esta información de forma directa desde dentro del club.

“Tiene que ver con el manejo del camarín. Dejar en la banca a algunos, lo crítico que ha sido con otros y ese tipo de cosas. Pero, en el plano deportivo no hay unanimidad sobre si es el hombre que tiene que estar el próximo año“, cerró el ex jugador de La Roja.

Fernando Ortiz suma votos a favor en la directiva | Photosport

¿Cuándo juega Colo Colo en la Liga de Primera?

Colo Colo jugará el último partido de la fecha ante Audax Italiano, mirando de reojo lo que pase con Cobresal, que jugará ante Ñublense. El duelo está programado para las 18.00 horas del sábado 7 de diciembre.