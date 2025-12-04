Colo Colo cierra su patética temporada 2025 este domingo, cuando reciba a Audax Italiano en el estadio Monumental, con una pequeña chance de lograr su último objetivo del año.

Los albos le tienen que ganar a los itálicos y esperar que Ñublense supere a Cobresal, para así recién clasificar a la Copa Sudamericana, su última meta de la campaña.

El partido es clave para el entrenador Fernando Ortiz, a quien le pusieron como objetivo dejar a Colo Colo en un torneo internacional si es que quiere seguir en el cargo en 2026.

Gabriel Mendoza quiere que Fernando Ortiz siga en Colo Colo

Alguien que respira Colo Colo es el campeón de la Copa Libertadores 1991 Gabriel Mendoza, quien junto a RedGol analizó la continuidad del Tano Ortiz.

El Coca apunta que lo mejor es dejar al argentino en el cargo y darle la oportunidad de que arme su plantel, para que recién se vea el estilo de juego que pretende que tenga el Cacique.

“Yo creo que hay que darle a Ortiz otra posibilidad, en el sentido de que él pueda armar su plantel y ahí empezar a plasmar su idea y trabajar”, dijo el ex lateral derecho.

Fernando Ortiz en Colo Colo. Foto: Alejandro Pizarro/Photosport

“Que parta desde cero con lo que él quiere, porque lamentablemente agarró a un plantel ya disminuido, ya formado y viniendo a la baja. Trató de hacer lo que pudo”, agregó.

Para cerrar, Gabriel Mendoza indicó que “creo que Ortiz no trabaja mal, yo tenía buenas referencias de él, que había hecho un buen trabajo en México, que trabaja bastante bien y en ese sentido creo que hay que darle otra oportunidad”.

