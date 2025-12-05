Es tendencia:
¿Va por TNT? Confirman el canal que transmite Colo Colo vs. Audax Italiano por la Liga de Primera 2025

El Cacique se juega un partido trascendental en la última fecha del Campeonato Nacional.

Por Franccesca Arnechino

Albos e Itálicos juegan la última fecha de la Liga de Primera.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTAlbos e Itálicos juegan la última fecha de la Liga de Primera.

Este fin de semana finaliza la última fecha del Campeonato NacionalColo Colo deberá enfrentar a Audax Italiano en el Estadio Monumental, para cerrar un año que no fue positivo en cuanto al rendimiento para el Cacique.

Los albos llegan al cierre del torneo con 44 puntos en el octavo puesto de la tabla de posiciones, mientras que el conjunto itálico se presenta en el quinto lugar con 49 unidades.

El Popular tiene el claro objetivo de triunfar para tener una posibilidad de clasificar a Copa Sudamericana, esperando el resultado del duelo entre Ñublense y Cobresal, que se jugará en paralelo.

¿Dónde ver EN VIVO Colo Colo vs. Audax Italinao? Transmisión confirmada

Colo Colo vs. Audax Italiano juegan este domingo 7 de diciembre, desde las 18:00 hrs. en el Estadio Monumental, por la Fecha 30 del Campeonato Nacional.

El partido entre Albos e Itálicos, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 99 (HD)
Programación Fecha 30 del Campeonato Nacional: Agenda de partidos y horarios

Tabla de posiciones Liga de Primera 2025

