¿A Netflix? Venta de HBO Max podría traer cambios importantes para el fútbol chileno

Un verdadero bombazo se conoció en las últimas horas en el mundo cinematográfico y del streaming estadounidense. Esto luego de que la gigante Netflix confirmara, a través de su sitio web, la adquisición de una parte importante de la empresa Warner Bros. Discovery, previo pago de un monto total e histórico de US$72.000 millones.

Esta noticia, que parece lejana, increíblemente repercute de una forma directa en el fútbol chileno y su transmisión, ya que TNT Sports, el canal dueño de los derechos de la Liga de Primera y la Primera B, es propiedad del conglomerado Warner.

ver también Partidos en simultáneo y definición total: así se jugará la Fecha 30 de la Liga de Primera

Netflix adquiere HBO Max y el fútbol chileno podría cambiar de plataforma

De momento, se desconoce el alcance total de esta operación y si este cambio corporativo generará modificaciones en la transmisión televisiva del fútbol nacional.

Según lo señalado en medios de prensa estadounidenses, los canales de cable tradicionales del grupo, como por ejemplo CNN, al menos en Estados Unidos, todavía quedarían en propiedad de la otra mitad del conglomerado, Discovery, que no está incluida en la venta total y, por tanto, TNT Sports seguiría siendo un canal aparte.

Esto se debe a que Netflix adquiriría la otra mitad del grupo, es decir, los estudios de cine y televisión y, lo más relevante para los suscriptores y el fútbol chileno, se quedaría con la plataforma de streaming, HBO Max . Esta adquisición pone en alerta lo que podría ocurrir con la transmisión online de la Liga de Primera y el Ascenso, hoy en propiedad de la mencionada plataforma HBO Max.

¿Alternativas? Son pocas, dependiendo de que ocurra con el pasar de los meses y van desde que todos quede igual a como está hoy, hasta que Netflix se quede por un tiempo con el fútbol chileno en su catálogo, que Discovery traiga de regreso una plataforma propia, como en su momento ocurrió con ‘Estadio TNT Sports’ o que el fútbol chileno vaya a otra plataforma de streaming; Disney+, Prime Video o Apple TV, entre otras.

Publicidad

Publicidad

Si bien TNT Sports seguiría siendo parte de Discovery, la transmisión online podría cambiar de plataforma. (Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport)

Impacto a largo plazo y sujeto a aprobación

A pesar de que el acuerdo entre Warner Bros. Discovery y Netflix es un hecho, este aún está sujeto a aprobación regulatoria y a una intensa fiscalización en Estados Unidos y otros países, según informa CNN en Español.

Por lo tanto, cualquier cambio en la transmisión del fútbol chileno no se realizará en el corto plazo. El futuro de los derechos de emisión estará supeditado a las medidas antimonopolio que rigen tanto en Estados Unidos como en Chile, proceso que puede tomar varios meses.

Publicidad