Este sábado 6 de diciembre, la jornada futbolística estará cargada de acción con encuentros cruciales en Chile, América y Europa.
Por un lado, en el ámbito internacional veremos acción en La Liga de España con el choque estelar entre el FC Barcelona y Real Betis de Manuel Pellegrini a las 14:30 horas. Además, la Premier League británica nos trae el duelo entre Manchester City vs. Sunderland a las 12:00 horas.
A nivel local, seremos testigos de la gran final del campeonato Femenino entre Colo Colo y U. de Chile, se juega a las 18:30 horas y será transmitida por CHV.
Adicionalmente, se jugarán ¡5!, sí, cinco duelos en simultáneo por la fecha 30 del campeonato chileno, empezando a las 18:00 horas, destacando el enfrentamiento entre Deportes Iquique y Universidad de Chile, además de U. Católica y Unión La Calera. Todos los detalles de horarios y dónde ver cada uno de estos partidos se encuentran a continuación.
Los partidos de hoy sábado 6 de diciembre y dónde ver por TV y online:
Liga de Primera
- 18:00 – Deportes Iquique vs. U. de Chile. Transmiten HBO MAX, TNT Sports Premium HD, TNT Sports Premium.
- 18:00 – U. Católica vs. U La Calera. Transmiten HBO MAX, TNT Sports.
- 18:00 – O’Higgins vs. Everton. Transmiten HBO MAX, TNT, Mega 2, MegaGO.
- 18:00 – Coquimbo Unido vs. Unión Española. Transmiten HBO MAX, Space.
- 18:00 – Deportes Limache vs. La Serena. Transmiten HBO MAX, TNT Series.
Liga Femenina de Chile (Final)
- 18:30 – Colo Colo Femenino vs. U de Chile Femenino. Transmiten ChileVisión, ChileVisión Web.
Premier League Inglaterra
- 09:30 – Aston Villa vs. Arsenal. Transmiten Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar.
- 12:00 – Manchester City vs. Sunderland. Transmiten Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar.
- 12:00 – Tottenham vs. Brentford. Transmite Disney+ Premium.
- 12:00 – Everton vs. Nottingham Forest. Transmite Disney+ Premium.
- 12:00 – Newcastle vs. Burnley. Transmite Disney+ Premium.
- 12:00 – Bournemouth vs. Chelsea. Transmite Disney+ Premium.
- 14:30 – Leeds Utd vs. Liverpool. Transmite Disney+ Premium.
La Liga de España
- 10:00 – Villarreal vs. Getafe. Transmiten DGO, Amazon Prime Video, DSports (610/1610).
- 12:15 – Alavés vs. Real Sociedad. Transmiten Disney+ Premium, ESPN 3, Disney+ Estándar.
- 14:30 – Real Betis vs. FC Barcelona. Transmiten Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar.
- 17:00 – Athletic Club vs. At. Madrid. Transmiten Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar.
Serie A Italiana
- 11:00 – Sassuolo vs. Fiorentina. Transmite Disney+ Premium.
- 14:00 – Inter Milan vs. Como 1907. Transmite Disney+ Premium.
- 16:45 – Hellas Verona vs. Atalanta. Transmite Disney+ Premium.
Bundesliga
- 11:30 – VfL Wolfsburg vs. 1. FC Union Berlin. Transmite Disney+ Premium.
- 11:30 – Augsburg vs. Bayer Leverkusen. Transmite Disney+ Premium.
- 11:30 – Stuttgart vs. FC Bayern. Transmiten Disney+ Premium, ESPN Premium.
- 11:30 – FC Köln vs. St. Pauli. Transmite Disney+ Premium.
- 11:30 – Heidenheim vs. Freiburg. Transmite Disney+ Premium.
- 14:30 – RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt. Transmiten Disney+ Premium, ESPN Premium.
Serie A Brasil
- 18:30 – Mirassol vs. CR Flamengo. Transmite Fanatiz.
Eredivisie
- 12:30 – Heerenveen vs. PSV Eindhoven. Transmiten Disney+ Premium, ESPN 4.
- 14:45 – Fortuna Sittard vs. Ajax. Transmite Disney+ Premium.
- 17:00 – Feyenoord vs. PEC Zwolle. Transmiten Disney+ Premium, ESPN 4.
Francia Ligue 1
- 13:00 – Nantes vs. Lens. Transmite Disney+ Premium.
- 15:00 – Toulouse vs. Strasbourg Alsace. Transmite Disney+ Premium.
- 17:05 – PSG vs. Rennes. Transmiten Disney+ Premium, TV5MONDE, ESPN 2.
Liga portuguesa
- 12:30 – Santa Clara vs. Casa Pia AC. Transmiten GolTV Play, GolTV.
- 17:30 – FC Famalicão vs. SC Braga. Transmiten GolTV Play, GolTV.
2. Bundesliga
- 09:00 – Kaiserslautern vs. Dynamo Dresden. Transmite Disney+ Premium.
- 09:00 – Paderborn 07 vs. SV Elversberg. Transmite Disney+ Premium.
- 09:00 – VfL Bochum vs. Arminia Bielefeld. Transmite Disney+ Premium.
- 16:30 – Darmstadt 98 vs. Karlsruher. Transmite Disney+ Premium.
Championship
- 09:30 – Derby County vs. Leicester City. Transmiten Disney+ Premium, ESPN 5.
- 12:00 – Bristol City vs. Millwall. Transmite Disney+ Premium.
MLS
- 16:30 – Inter Miami CF vs. Vancouver Whitecaps. Transmite MLS Season Pass (Apple TV).
A-League de Australia
- 01:00 – Auckland FC vs. Wellington Phoenix. Transmite A-Leagues YouTube.
- 03:00 – Newcastle Jets vs. Melbourne City. Transmite A-Leagues YouTube.
- 05:35 – Central Coast Mariners vs. Sydney FC. Transmite A-Leagues YouTube.
Premier League Ucrania
- 08:00 – LNZ Cherkasy vs. FC Obolón-Brovar. Transmite OneFootball PPV.
- 10:30 – FC Kolos Kovalivka vs. Shakhtar Donetsk. Transmite OneFootball PPV.
- 13:00 – FC Kudrivka vs. Dynamo Kyiv. Transmite OneFootball PPV.
National League de Inglaterra
- 09:30 – Morecambe vs. Boston United. Transmite DAZN.
- 12:00 – Hartlepool United vs. Yeovil Town. Transmite DAZN.
- 12:00 – AFC Rochdale vs. Southend Utd. Transmite DAZN.
- 12:00 – Halifax Town vs. Braintree Town. Transmite DAZN.
- 12:00 – Aldershot vs. Altrincham. Transmite DAZN.
- 12:00 – Forest Green Rovers vs. Solihull Moors. Transmite DAZN.
- 14:30 – Scunthorpe Utd. vs. Tamworth FC. Transmite DAZN.
Regionalliga de Alemania
- 10:00 – KSV Hessen Kassel vs. Sandhausen. Transmite OneFootball PPV.
- 10:00 – FSV Frankfurt vs. Sonnenhof Grossaspach. Transmite OneFootball PPV.
- 10:00 – TSV Schott Mainz vs. SGV Freiberg. Transmite OneFootball PPV.
- 10:00 – TSG Balingen vs. SG Barockstadt. Transmite OneFootball PPV.
- 10:00 – Freiburg II vs. FC Bayern Alzenau. Transmite OneFootball PPV.
- 10:00 – Bahlinger SC vs. FC Homburg. Transmite OneFootball PPV.
D1 Féminine de Francia
- 13:00 – Dijon Femenino vs. O. Lyonnais Femenino. Transmiten FIFA+, Arkema Première Ligue YouTube.
Superliga Turca
- 14:00 – Istanbul Basaksehir vs. Fenerbahçe. Transmiten Disney+ Premium, ESPN 7.
FA Cup de Inglaterra
- 14:15 – Sutton United vs. Shrewsbury Town. Transmite Disney+ Premium.
- 16:30 – Chesterfield vs. Doncaster Rovers. Transmite Disney+ Premium.
Jupiler Pro League de Bélgica
- 14:15 – Saint-Gilloise vs. Gent. Transmite DAZN (Ver en directo).
- 16:45 – Sint-Truiden VV vs. Club Brugge. Transmite DAZN (Ver en directo).
Primera B Argentina
- 17:00 – Dep. Armenio vs. Argentino Merlo. Transmite TyC Sports Internacional.
Liga 1 Perú
- 22:00 – Alianza Lima vs. Sporting Cristal. Transmite Fanatiz (Míralo en vivo).
Liga Expansión MX
- 22:00 – TM Fútbol Club vs. Irapuato (Final). Transmite Disney+ Premium.
Liga de Venezuela
- 19:00 – Carabobo vs. UCV por la gran Final. Transmite Fanatiz.
Liga Pro Ecuador
- 19:00 – Independiente del Valle vs. Libertad FC. Transmite ElCanalDelFutbol.com.
- 19:00 – Orense SC vs. LDU Quito. Transmite ElCanalDelFutbol.com.
Liga Primera Nicaragua
- 21:00 – Managua FC vs. Real Estelí (Semifinales Apertura). Transmite FIFA+.
- 23:00 – Diriangén FC vs. Club Sport Sébaco (Semifinales Apertura). Transmite FIFA+.