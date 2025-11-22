Es tendencia:
Los partidos de hoy sábado 22 de noviembre: hora y dónde ver EN VIVO

Conoce los partidos de fútbol más importantes que se juegan este sábado 22 de noviembre en Chile y el mundo y su transmisión.

Por Franco Abatte

Conoce los partidos que se juegan esta jornada en Chile y el mundo.
© ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORTConoce los partidos que se juegan esta jornada en Chile y el mundo.

Este sábado 22 de noviembre sigue la acción de la Liga de Primera con grandes encuentros por la Fecha 28, donde veremos al campeón, Coquimbo Unido enfrentándose a su clásico rival Deportes La Serena en una jornada donde también veremos a la Universidad Católica recibiendo en el Claro Arena a Palestino.

Pero ojo, porque la acción no se detiene ahí. Ya que a nivel continental se juega la gran final de la Copa Sudamericana entre Lanús y Atlético Mineiro, además de bastante acción en las grandes ligas de Sudamérica y Europa; como Argentina, Brasil, Colombia, España, Alemania, Inglaterra e Italia, entre otros. Conoce todos los detalles de los respectivos duelos de hoy, a continuación, en RedGol.

La IA se la juega por el campeón de la Copa Sudamericana 2025: “Mi predicción es…”

Partidos de fútbol hoy sábado 22 de noviembre: Horario y dónde ver

Liga de Primera

  • 18:00 horas – Coquimbo Unido vs. La Serena. Transmiten HBO Max, TNT Sports Premium HD y TNT Sports Premium.
  • 20:30 horas – Universidad Católica vs. Palestino. Transmiten HBO Max, TNT Sports Premium HD y TNT Sports Premium.

Copa Sudamericana

  • 17:00 horas – Final: Lanús vs. Atlético Mineiro. Transmiten DGO, Amazon Prime Video, Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar y DSports (610/1610).

La Liga España

  • 10:00 horas – Alavés vs. Celta. Transmiten Disney+ Premium y ESPN 2.
  • 12:15 horas – FC Barcelona vs. Athletic Club. Transmiten Disney+ Premium y ESPN 2.
  • 14:30 horas – Osasuna vs. Real Sociedad. Transmiten DGO, DSports 2 (612/1612) y Amazon Prime Video.
  • 17:00 horas – Villarreal vs. Mallorca. Transmiten Disney+ Premium y ESPN 4.

Premier League

  • 09:30 horas – Burnley vs. Chelsea. Transmiten Disney+ Premium, ESPN y Disney+ Estándar.
  • 12:00 horas – Liverpool vs. Nottingham Forest. Transmiten Disney+ Premium, ESPN y Disney+ Estándar.
  • 12:00 horas – Fulham vs. Sunderland. Transmite Disney+ Premium.
  • 12:00 horas – Brighton vs. Brentford. Transmite Disney+ Premium.
  • 12:00 horas – Bournemouth vs. West Ham. Transmite Disney+ Premium.
  • 12:00 horas – Wolverhampton vs. Crystal Palace. Transmite Disney+ Premium.
  • 14:30 horas – Newcastle vs. Manchester City. Transmiten Disney+ Premium y ESPN 2.
Championship

  • 09:30 horas – Coventry City vs. West Bromwich. Transmite Disney+ Premium.
  • 12:00 horas – Birmingham vs. Norwich. Transmite Disney+ Premium.

Serie A Italiana

  • 11:00 horas – Cagliari vs. Genoa. Transmite Disney+ Premium.
  • 11:00 horas – Udinese vs. Bologna. Transmite Disney+ Premium.
  • 14:00 horas – Fiorentina vs. Juventus. Transmiten Disney+ Premium y ESPN 4.
  • 16:45 horas – Napoli vs. Atalanta. Transmite Disney+ Premium.

Bundesliga

  • 11:30 horas – Wolfsburg vs. Bayer Leverkusen. Transmite Disney+ Premium.
  • 11:30 horas – Augsburg vs. Hamburger SV. Transmite Disney+ Premium.
  • 11:30 horas – Bayern Múnich vs. Freiburg. Transmite Disney+ Premium.
  • 11:30 horas – Borussia Dortmund vs. Stuttgart. Transmiten Disney+ Premium y ESPN Premium.
  • 11:30 horas – Heidenheim vs. Borussia M’gladbach. Transmite Disney+ Premium.
  • 14:30 horas – FC Köln vs. Eintracht Frankfurt. Transmiten Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar y ESPN Premium.
2. Bundesliga

  • 09:00 horas – Fortuna Düsseldorf vs. Magdeburg. Transmite Disney+ Premium.
  • 09:00 horas – Paderborn vs. Hannover 96. Transmite Disney+ Premium.
  • 09:00 horas – Preußen Münster vs. Schalke 04. Transmite Disney+ Premium.
  • 16:30 horas – Darmstadt 98 vs. Greuther Fürth. Transmite Disney+ Premium.

3. Liga (Alemania)

  • 10:00 horas – Hansa Rostock vs. Schweinfurt. Transmite OneFootball PPV.
  • 12:30 horas – VfL Osnabrück vs. Ingolstadt 04. Transmite OneFootball PPV.

Copa de Portugal

  • 17:15 horas – FC Porto vs. SU Sintrense. Transmite RTP Internacional.
Eredivisie

  • 12:30 horas – NAC Breda vs. PSV Eindhoven. Transmite Disney+ Premium.
  • 14:45 horas – Ajax vs. Excelsior. Transmite Disney+ Premium.

Ligue 1 (Francia)

  • 13:00 horas – Lens vs. Strasbourg Alsace. Transmite Disney+ Premium.
  • 15:00 horas – Rennes vs. AS Monaco. Transmite Disney+ Premium.
  • 17:05 horas – PSG vs. Le Havre AC. Transmiten Disney+ Premium y TV5MONDE.

Serie A Brasil

  • 19:30 horas – Botafogo vs. Grêmio. Transmite Fanatiz.
  • 21:30 horas – Palmeiras vs. Fluminense. Transmite Fanatiz.
Jupiler Pro League

  • 12:00 horas – Saint-Gilloise vs. Cercle Brugge. Transmite DAZN.
  • 16:45 horas – Club Brugge vs. Charleroi. Transmite DAZN.

AFC Copa Asia Sub-17

  • 08:00 horas – Líbano vs. China Taipéi. Transmite FIFA+.
  • 11:00 horas – Palestina vs. India. Transmite FIFA+.

Liga 1 Perú

  • 17:30 horas – Los Chankas vs. Universitario. Transmiten Fanatiz y L1 Max YouTube.
Liga Colombiana

  • 19:00 horas – Santa Fe vs. Fortaleza. Transmite RCN Nuestra Tele.
  • 21:30 horas – Deportes Tolima vs. Bucaramanga. Transmite RCN Nuestra Tele.

Liga Expansión MX

  • 22:00 horas – Semifinales: Irapuato vs. Atlético Morelia. Transmite Disney+ Premium.

Liga Noruega

  • 10:00 horas – Tromsø vs. Rosenborg. Transmite OneFootball.
  • 12:00 horas – Vålerenga vs. Kristiansund. Transmite OneFootball.
  • 14:00 horas – Molde vs. SK Brann. Transmite OneFootball.
  • 14:00 horas – Strømsgodset vs. Sandefjord. Transmite OneFootball.
Liga Primera Nicaragua

  • 21:00 horas – Diriangén FC vs. Managua FC. Transmite FIFA+.

Liga Pro Ecuador

  • 16:00 horas – Mushuc Runa vs. Técnico Universitario. Transmite ElCanalDelFutbol.com.
  • 16:00 horas – Manta FC vs. Vinotinto FC. Transmite ElCanalDelFutbol.com.
  • 21:00 horas – Emelec vs. Aucas. Transmite ElCanalDelFutbol.com.

MLS

  • 23:30 horas – Vancouver Whitecaps vs. LAFC. Transmite MLS Season Pass (Apple TV).
National League (Inglaterra)

  • 09:30 horas – Aldershot vs. Woking. Transmite DAZN.
  • 09:30 horas – Tamworth vs. Rochdale. Transmite DAZN.
  • 12:00 horas – Morecambe vs. Yeovil Town. Transmite DAZN.
  • 12:00 horas – Scunthorpe Utd. vs. Braintree Town. Transmite DAZN.
  • 12:00 horas – Gateshead vs. Boreham Wood. Transmite DAZN.
  • 12:00 horas – Brackley Town vs. York City. Transmite DAZN.
  • 12:00 horas – Southend Utd. vs. Altrincham. Transmite DAZN.
  • 12:00 horas – Halifax Town vs. Solihull Moors. Transmite DAZN.
  • 12:00 horas – Eastleigh vs. Hartlepool United. Transmite DAZN.
  • 12:00 horas – Wealdstone vs. Forest Green Rovers. Transmite DAZN.
  • 12:00 horas – Truro City vs. Sutton United. Transmite DAZN.
  • 14:30 horas – Boston United vs. Carlisle United. Transmite DAZN.

Northern Irish Premiership

  • 12:00 horas – Cliftonville vs. Coleraine. Transmite OneFootball PPV.
  • 12:00 horas – Ballymena Utd. vs. Crusaders FC. Transmite OneFootball PPV.
  • 12:00 horas – Carrick Rangers vs. Portadown FC. Transmite OneFootball PPV.
  • 12:00 horas – Bangor FC vs. Linfield. Transmite OneFootball PPV.

Premier League Ucrania

  • 08:00 horas – Karpaty Lviv vs. Metalist 1925. Transmite OneFootball PPV.
  • 10:30 horas – Kolos Kovalivka vs. Dynamo Kyiv. Transmite OneFootball PPV.
  • 13:00 horas – Obolón-Brovar vs. Shakhtar Donetsk. Transmite OneFootball PPV.
Primera B Argentina

  • 19:05 horas – Sportivo Italiano vs. Deportivo Armenio. Transmite TyC Sports Internacional.

Primera División Argentina

  • 20:00 horas – 1/8 de Final: Vélez Sarsfield vs. Argentinos Juniors. Transmite Disney+ Premium.
  • 22:00 horas – 1/8 de Final: Central Córdoba vs. San Lorenzo. Transmite TyC Sports Internacional.

Regionalliga

  • 10:00 horas – Kickers Offenbach vs. Bahlinger SC. Transmite OneFootball PPV.
  • 10:00 horas – Hessen Kassel vs. FC Homburg. Transmite OneFootball PPV.
  • 10:00 horas – Stuttgarter Kickers vs. SG Barockstadt. Transmite OneFootball PPV.
  • 10:00 horas – Astoria Walldorf vs. Mainz 05 II. Transmite OneFootball PPV.
  • 10:00 horas – TSV Schott Mainz vs. Bayern Alzenau. Transmite OneFootball PPV.
Scottish Premiership

  • 17:00 horas – St. Mirren vs. Celtic. Transmite OneFootball PPV.

Segunda Uruguay

  • 18:00 horas – Playoffs Final: Deportivo Maldonado vs. CA Atenas. Transmite Disney+ Premium.

Serie B Italiana

  • 11:00 horas – Avellino vs. Empoli. Transmite OneFootball PPV.
  • 11:00 horas – Virtus Entella vs. Palermo. Transmite OneFootball PPV.
  • 11:00 horas – Carrarese vs. AC Reggiana. Transmite OneFootball PPV.
  • 13:15 horas – Padova vs. Venezia. Transmite OneFootball PPV.
  • 15:30 horas – Bari vs. Frosinone. Transmite OneFootball PPV.
Serie C italiana

  • 13:30 horas – Ravenna FC vs. Gubbio. Transmite OneFootball PPV.

Superliga Turca

  • 14:00 horas – Galatasaray vs. Gençlerbirligi SK. Transmite Disney+ Premium.

Superliga de Eslovaquia

  • 11:30 horas – MŠK Žilina vs. AS Trencin. Transmiten OneFootball PPV y OneFootball.
  • 11:30 horas – MFK Skalica vs. Slovan Bratislava. Transmiten OneFootball PPV y OneFootball.
  • 11:30 horas – KFC Komárno vs. Podbrezová. Transmiten OneFootball PPV y OneFootball.
  • 14:00 horas – FK Košice vs. Spartak Trnava. Transmiten OneFootball PPV y OneFootball.
UAE Division 1

  • 09:35 horas – Masfout Club vs. Hatta Club. Transmite FIFA+.
  • 09:35 horas – Gulf United vs. Dibba Al-Hisn. Transmite FIFA+.
