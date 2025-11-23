Un domingo cargado de fútbol se vive este 23 de noviembre, jornada en la que veremos en acción a la U y Colo Colo por la fecha 28 de la Liga de Primera. Pero no es todo, porque además habrá actividad en el Ascenso con los tres duelos de los cuartos de final de la liguilla, junto a la programación completa de la Liga 2D, tercera categoría profesional del fútbol chileno.
¿Y en el exterior? El fútbol internacional también se toma la agenda de este domingo, con partidos en las principales ligas del mundo; España, Inglaterra, Italia, Francia, Alemania, además de grandes duelos como los de Argentina y Brasil, son solo algunas de las competencias que veremos en acción.
Revisa todos los detalles de estos encuentros, sus horarios y transmisiones a continuación.
Partidos de fútbol hoy domingo 23 de noviembre: Horario y dónde ver
Liga de Primera Chile
- 18:00 horas – O’Higgins vs. U de Chile. Transmiten HBO Max, TNT Sports Premium HD y TNT Sports Premium.
- 20:30 horas – Colo Colo vs. U La Calera. Transmiten HBO Max, TNT Sports Premium HD y TNT Sports Premium.
Ascenso de Chile
- 12:00 horas – Antofagasta vs. D. Concepción. Transmiten HBO Max y TNT Sports.
- 12:00 horas – SM Arica vs. Rangers Talca. Transmiten HBO Max, TNT Sports Premium HD y TNT Sports Premium.
- 18:00 horas – Cobreloa vs. Santiago Wanderers. Transmiten HBO Max y TNT Sports.
Segunda división de Chile
- 18:00 horas – Deportes Melipilla vs. Real San Joaquín. Transmiten La Liga 2D.
- 18:00 horas – General Velásquez vs. Trasandino. Transmiten La Liga 2D.
La Liga de España
- 10:00 horas – Real Oviedo vs. Rayo Vallecano. Transmiten Disney+ Premium y ESPN 2.
- 12:15 horas – Real Betis vs. Girona. Transmiten DGO, DSports 2 y Amazon Prime Video.
- 14:30 horas – Getafe vs. Atlético Madrid. Transmiten Disney+ Premium, ESPN y Disney+ Estándar.
- 17:00 horas – Elche vs. Real Madrid. Transmiten DGO, DSports 2, Amazon Prime Video, DSPORTS+ Plus y DSports.
2° división de La Liga España
- 10:00 horas – Deportivo vs. AD Ceuta. Transmiten Disney+ Premium.
- 12:15 horas – Huesca vs. Sporting Gijón. Transmiten Disney+ Premium.
- 12:15 horas – Cádiz CF vs. Cultural Leonesa. Transmiten DGO y DSports 6.
- 14:30 horas – Burgos CF vs. Racing Santander. Transmiten DGO y DSports 6.
- 17:00 horas – Málaga vs. Mirandés. Transmiten DGO y DSports 6.
Premier League de Inglaterra
- 11:00 horas – Leeds Utd vs. Aston Villa. Transmiten Disney+ Premium, ESPN y Disney+ Estándar.
- 13:30 horas – Arsenal vs. Tottenham. Transmiten Disney+ Premium.
Championship de Inglaterra
- 09:00 horas – Sheffield Wednesday vs. Sheffield United. Transmiten Disney+ Premium.
Primera División de Argentina
- 17:30 horas – Rosario Central vs. Estudiantes LP (1/8 de Final). Transmiten Disney+ Premium.
- 20:00 horas – Boca Juniors vs. Talleres Córdoba (1/8 de Final). Transmiten Disney+ Premium, ESPN y Disney+ Estándar.
Serie A de Brasil
- 16:00 horas – Bahía vs. Vasco da Gama. Transmiten Globo Internacional y Fanatiz.
- 16:00 horas – São Paulo vs. Juventude. Transmiten T13, T13.cl y Fanatiz.
- 18:30 horas – Sport Recife vs. Vitória. Transmiten Fanatiz.
- 20:30 horas – Cruzeiro vs. Corinthians. Transmiten Fanatiz YouTube.
Serie A Italia
- 08:30 horas – Hellas Verona vs. Parma. Transmiten Disney+ Premium, ESPN y Disney+ Estándar.
- 11:00 horas – US Cremonese vs. AS Roma. Transmiten Disney+ Premium.
- 14:00 horas – Lazio vs. US Lecce. Transmiten Disney+ Premium.
- 16:45 horas – Inter Milan vs. AC Milan. Transmiten Disney+ Premium, ESPN y Disney+ Estándar.
Serie B
- 11:00 horas – Modena vs. Südtirol. Transmiten OneFootball PPV.
- 11:00 horas – Mantova 1911 vs. Spezia Calcio. Transmiten OneFootball PPV.
- 13:15 horas – Monza vs. AC Cesena. Transmiten OneFootball PPV.
Serie C
- 10:30 horas – Catania vs. Latina Calcio. Transmiten OneFootball PPV.
- 13:30 horas – Salernitana vs. Potenza. Transmiten OneFootball PPV.
Alemania — Bundesliga
- 11:30 horas – RB Leipzig vs. Werder Bremen. Transmiten Disney+ Premium.
- 13:30 horas – St. Pauli vs. 1. FC Union Berlin. Transmiten Disney+ Premium y ESPN Premium.
Alemania — 2. Bundesliga
- 09:30 horas – Nürnberg vs. Arminia Bielefeld. Transmiten Disney+ Premium.
- 09:30 horas – Kaiserslautern vs. Holstein Kiel. Transmiten Disney+ Premium.
- 09:30 horas – Karlsruher vs. SV Elversberg. Transmiten Disney+ Premium.
Alemania — 3. Liga
- 09:30 horas – 1860 München vs. 1. FC Saarbrücken. Transmiten OneFootball PPV.
- 12:30 horas – Erzgebirge Aue vs. Stuttgart II. Transmiten OneFootball PPV.
- 15:30 horas – Rot-Weiss Essen vs. Energie Cottbus. Transmiten OneFootball PPV.
Regionalliga – 4° división Alemania
- 10:00 horas – Freiburg II vs. SGV Freiberg. Transmiten OneFootball PPV.
- Arabia Saudita — Saudi Pro League
- 14:30 horas – Al Nassr vs. Khaleej FC. Transmiten OneFootball.
- Escocia — Scottish Premiership
- 12:00 horas – Aberdeen vs. Hearts. Transmiten OneFootball PPV.
Francia — Ligue 1
- 11:00 horas – Auxerre vs. Olympique Lyonnais. Transmiten Disney+ Premium.
- 13:15 horas – Stade Brestois vs. Metz. Transmiten Disney+ Premium.
- 13:15 horas – Toulouse vs. Angers. Transmiten Disney+ Premium.
- 13:15 horas – Nantes vs. Lorient. Transmiten Disney+ Premium.
- 16:45 horas – Lille vs. Paris FC. Transmiten Disney+ Premium y ESPN 2.
Eredivisie de Países Bajos
- 08:15 horas – Heerenveen vs. AZ Alkmaar. Transmiten Disney+ Premium.
- 10:30 horas – Feyenoord vs. NEC Nijmegen. Transmiten Disney+ Premium y ESPN 4.
Liga de Bélgica
- 14:30 horas – RAAL La Louvière vs. Anderlecht. Transmiten DAZN.
Liga 1 de Perú
- 17:00 horas – Sport Huancayo vs. Cusco FC. Transmiten Fanatiz.
- 17:00 horas – Alianza Lima vs. UTC Cajamarca. Transmiten Fanatiz.
- 17:00 horas – Cienciano vs. Ayacucho. Transmiten L1 Max YouTube y Fanatiz.
- 17:00 horas – Comerciantes Unidos vs. AD Tarma. Transmiten Fanatiz.
- 17:00 horas – Alianza Universidad vs. ACD Juan Pablo II College. Transmiten Fanatiz.
Liga Colombiana
- 19:45 horas – Medellín vs. Atlético Nacional. Transmiten RCN Nuestra Tele.
- 22:00 horas – América de Cali vs. Junior. Transmiten RCN Nuestra Tele.
Liga de Venezuela
- 19:00 horas – Carabobo vs. Puerto Cabello. Transmiten Fanatiz.
Liga Expansión MX (2° división)
- 20:00 horas – TM Fútbol Club vs. Tepatitlán FC. Transmiten Disney+ Premium.
Eliteserien de Noruega
- 10:30 horas – HamKam vs. Haugesund. Transmiten OneFootball.
- 10:30 horas – Bryne FK vs. Sarpsborg 08. Transmiten OneFootball.
- 15:15 horas – Fredrikstad vs. Viking FK. Transmiten OneFootball.
Primera División Nicaragua
- 18:00 horas – Indígenas de Matagalpa vs. Real Estelí. Transmiten FIFA+.
Liga Pro de Ecuador
- 15:00 horas – Macará vs. Delfín SC. Transmiten ElCanalDelFutbol.com.
- 17:30 horas – Barcelona SC vs. LDU Quito. Transmiten ElCanalDelFutbol.com.
- 20:00 horas – Independiente del Valle vs. Orense SC. Transmiten ElCanalDelFutbol.com.
MLS de Estados Unidos
- 19:00 horas – FC Cincinnati vs. Inter Miami CF. Transmiten MLS Season Pass (Apple TV).
- 21:45 horas – Philadelphia Union vs. New York City. Transmiten MLS Season Pass (Apple TV).
Premier League de Ucrania
- 08:00 horas – FC Kryvbas vs. NK Veres Rivne. Transmiten OneFootball PPV.
- 10:30 horas – FC Polissya Zhytomyr vs. FC Epitsentr. Transmiten OneFootball PPV.
- 13:00 horas – FC Rukh Lviv vs. FC Kudrivka. Transmiten OneFootball PPV.
1° división de EAU
- 09:35 horas – Al-Orooba FC vs. Al Jazira Al Hamra. Transmiten FIFA+.
- 09:35 horas – Al Ittifaq FC vs. Majd FC. Transmiten FIFA+.
- 09:40 horas – Al Arabi UAE vs. Fujairah FC. Transmiten FIFA+.
- 09:40 horas – Al Hamriya vs. Dubai City FC. Transmiten FIFA+.
- 09:40 horas – Dubai United FC vs. Emirates Club. Transmiten FIFA+.
A-League de Australia
- 03:00 horas – Newcastle Jets vs. Perth Glory. Transmiten A-Leagues YouTube.