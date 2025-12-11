Claudio Maldonado, un histórico de Colo Colo, anunció que comenzará su carrera como entrenador principal, tras años trabajando como ayudante técnico y no ocultó su deseo de querer volver a los albos, esta vez desde el banquillo.

Maldonado trabajó durante años como ayudante técnico, en primera instancia con Héctor Tapia y luego de con Mauricio Barbieri.

En conversación con AS, el exjugador de los albos señaló: “Siempre quise prepararme bien y ganar experiencia como ayudante. No porque jugué fútbol me las voy a saber todas, al contrario… El fútbol cambió y yo necesitaba ese tiempo para crecer en todo sentido”.

Claudio Maldonado sueña con volver a Colo Colo

El ex campeón con los albos, fue consultado sobre si le gustaría regresar a la escuadra, pero esta vez desde la otra vereda. “Me encantaría volver. Y más ahora, como entrenador”.

Añadiendo que aprendió mucho luego de trabajar con Héctor Tapia. “Aprendí mucho. Con Héctor fuimos compañeros de equipo y en la Selección. Tengo un aprecio enorme por ‘Tito’, ya que él me dio mi primer trabajo como ayudante, en Colo Colo, en 2018. Con él aprendí lo que es la gestión de grupo y la mentalidad ganadora”, señaló a AS.

Maldonado fue campeón con los albos en el campeonato de 1998. Andres Pina/Photosport

Publicidad

Publicidad

ver también Las tres exigencias para el 2026 de Colo Colo a Ortiz tras mantenerlo como DT: “Los objetivos son claros…”

Asimismo, se refirió a sus metas futuras. “Lo primero es tener un buen club para trabajar, siendo acá en Brasil o en cualquier otro país. Me gustaría mucho trabajar en la Selección de algún país en el futuro”.

El duro presente de Colo Colo

El Cacique tuvo un 2025 para el olvido donde terminó en el octavo puesto de la tabla de posiciones, quedando sin opciones de clasificar a una competencia internacional y por lo mismo, ahora atraviesa una etapa de cambios radicales.

El técnico Fernando Ortiz fue ratificado para otra temporada, mientras que Óscar Opazo, Emiliano Amor, Mauricio Isla y Sebastián Vegas no fueron renovados para la próxima temporada.

Publicidad

Publicidad

Asimismo, en conversación con los medios, Aníbal Mosa le rayó la cancha a los jugadores tras conflictos internos. “Todos los jugadores se deben a lo que dicte el técnico de Colo Colo. Es decir, ellos tiene que seguir los parámetros, las conductas, los trabajos que les aplique el director técnico y cuerpo técnico. Eso es lo que tienen que hacer todos los jugadores de Colo Colo”.