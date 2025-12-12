En Colo Colo las cosas no están nada de tranquilas con Arturo Vidal. El King terminó la temporada de la peor manera posible y con su futuro en el aire ante su bajo rendimiento en el centenario.

La última reunión de directorio de Blanco y Negro le dio otro golpe al bicampeón de América. La continuidad de Fernando Ortiz en la banca alba lo deja como uno de los jugadores que pierden terreno para seguir en el club por los problemas personales que hubo entre ambos.

La situación ha tenido al King en silencio y sólo compartiendo parte de sus vacaciones en redes sociales. Sin embargo, la noche de este viernes dejó un video con frases que sacuden al club.

Arturo Vidal deja un palo a Colo Colo mientras se define su futuro

Arturo Vidal se cansó de los rumores sobre su futuro en Colo Colo y decidió sacar la voz a su manera. El King reaccionó a lo que ha sido su cierre de temporada en el Cacique, entre las críticas y un futuro incierto, con un claro mensaje al club de sus amores.

Arturo Vidal dejó una polémica publicación en sus redes sociales mientras su salida de Colo Colo parece cada vez más cerca. Foto: Photosport.

Con un video compartido desde TikTok en su cuenta de Instagram, el volante expresó su sentir al respecto. “En mi proceso yo solo sé cuánto llore, las noches de insomnio que pasé, cuánto anhelé que todo fuera diferente y cuántas veces me sentí perdido en la oscuridad de mi propio dolor“, dice el mensaje del registro.

“Nadie sabe las heridas que llevo en el alma, las palabras que me quebraron en silencio ni el peso que tuve que cargar en soledad. Por eso no acepto que nadie venga a juzgarme porque nadie ha caminado con mis zapatos ni ha sentido el vacío de mis sueños rotos“, agrega la voz del clip.

El video que compartió Arturo Vidal tiene un mensaje claro sobre las críticas que hay en su contra por el fracaso del centenario de Colo Colo. “Hubo momentos en que la esperanza parecía un espejismo y la fuerza me abandonaba, pero incluso en medio de la tormenta aprendí a levantarme, sanar mis propias heridas y encontrar luz en mi oscuridad“.

“Este camino no ha sido fácil, pero es mío. Y aunque he haya costado lágrimas y noches sin dormir, sé que cada paso me ha hecho más fuerte. Hoy miro hace atrás y agradezco de haber tenido el valor de seguir, de luchar por mí porque ahora sé que mi historia es única y valiosa“, es el final de la reflexión del registro.

Arturo Vidal deja en evidencia que no está contento con la manera en que se le ha tratado por lo ocurrido en Colo Colo. El futuro del King es todo un misterio y, con un año más de contrato, puede verse obligado al retiro.

¿Cuáles fueron los números de Arturo Vidal en la temporada 2025?

Arturo Vidal cerró la temporada 2025 disputando un total de 27 partidos oficiales con Colo Colo. En ellos aportó con 3 goles y 1 asistencia en las 1.792 minutos dentro de la cancha.