Alexis Sánchez juega partidazo y lo llenan de elogios en Sevilla: “Es el jugador que…”

Luego de tres partidos sin ganar, Sevilla volvió a las victorias, porque este domingo derrotó con claridad a Oviedo en La Liga de España.

El conjunto andaluz ganó por 3-0 y contó con la presencia de Alexis Sánchez desde el primer minuto, quien jugó a gran nivel y se reencontró con los aplausos del público andaluz.

El ex Niño Maravilla salió reemplazado a los 77 minutos y se ganó la ovación de la hinchada sevillana, que valoró el rendimiento del chileno, al igual que lo hizo la prensa española.

Elogios para Alexis Sánchez de la prensa sevillana

Uno de los medios que sigue el día a día de Sevilla es El Desmarque, donde en su uno a uno le pusieron un 7 al ex Colo Colo y lo llenaron de elogios.

“Esta vez sí, el Alexis que necesita el Sevilla. Inició la jugada del primer gol y estuvo aportando su calidad todo el partido. Incluso tuvo tiempo de dar alguna lección magistral a Oso. Fundido y ovacionado al ser cambiado”, señaló el citado medio.

En Estadio Deportivo, en tanto, también fueron benévolos con sus comentarios sobre el rendimiento del ex seleccionado nacional.

“En un equipo que requiere casta y corazón, el chileno tendría que ser indiscutible. A pesar de no estar en la forma de hace unos meses, es uno de los que más lo intenta y apoya en labores ofensivas y defensivas. Aunque no le salgan las cosas de la mejor manera, el público le mostró su apoyo en el cambio”, señaló el citado medio sobre Alexis.

Alexis Sánchez empieza a recuperar el tono futbolística de a poco tras la dura lesión muscular que tuvo y que lo sacó de acción varias semanas.

