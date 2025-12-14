Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
España

Alexis Sánchez juega partidazo y lo llenan de elogios en Sevilla: “Es el jugador que…”

El delantero chileno fue titular y clave en la victoria del elenco andaluz ante Oviedo por La Liga de España.

Por Carlos Silva Rojas

Sigue a Redgol en Google!
Alexis Sánchez jugó a gran nivel en Sevilla.
© Getty ImagesAlexis Sánchez jugó a gran nivel en Sevilla.

Luego de tres partidos sin ganar, Sevilla volvió a las victorias, porque este domingo derrotó con claridad a Oviedo en La Liga de España.

El conjunto andaluz ganó por 3-0 y contó con la presencia de Alexis Sánchez desde el primer minuto, quien jugó a gran nivel y se reencontró con los aplausos del público andaluz.

El ex Niño Maravilla salió reemplazado a los 77 minutos y se ganó la ovación de la hinchada sevillana, que valoró el rendimiento del chileno, al igual que lo hizo la prensa española.

Alexis Sánchez ovacionado: Sevilla se recupera en La Liga con una goleada

ver también

Alexis Sánchez ovacionado: Sevilla se recupera en La Liga con una goleada

Elogios para Alexis Sánchez de la prensa sevillana

Uno de los medios que sigue el día a día de Sevilla es El Desmarque, donde en su uno a uno le pusieron un 7 al ex Colo Colo y lo llenaron de elogios.

Esta vez sí, el Alexis que necesita el Sevilla. Inició la jugada del primer gol y estuvo aportando su calidad todo el partido. Incluso tuvo tiempo de dar alguna lección magistral a Oso. Fundido y ovacionado al ser cambiado”, señaló el citado medio.

Alexis Sánchez fue titular en Sevilla. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

Alexis Sánchez fue titular en Sevilla. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

Publicidad

En Estadio Deportivo, en tanto, también fueron benévolos con sus comentarios sobre el rendimiento del ex seleccionado nacional.

“En un equipo que requiere casta y corazón, el chileno tendría que ser indiscutible. A pesar de no estar en la forma de hace unos meses, es uno de los que más lo intenta y apoya en labores ofensivas y defensivas. Aunque no le salgan las cosas de la mejor manera, el público le mostró su apoyo en el cambio”, señaló el citado medio sobre Alexis.

Alexis Sánchez empieza a recuperar el tono futbolística de a poco tras la dura lesión muscular que tuvo y que lo sacó de acción varias semanas.

Publicidad
¿Lo rescata Colo Colo? El calvario de Damián Pizarro en Le Havre se agiganta

ver también

¿Lo rescata Colo Colo? El calvario de Damián Pizarro en Le Havre se agiganta

La tabla de posiciones de La Liga

Lee también
Alexis ovacionado: Sevilla se recupera en La Liga con una goleada
Alexis Sánchez

Alexis ovacionado: Sevilla se recupera en La Liga con una goleada

Alexis recibe un balde de agua fría del DT Almeyda en el Sevilla
Alexis Sánchez

Alexis recibe un balde de agua fría del DT Almeyda en el Sevilla

Sevilla vs. Real Oviedo: Horario y dónde ver a La Liga de España
Internacional

Sevilla vs. Real Oviedo: Horario y dónde ver a La Liga de España

La movida que prepara Colo Colo para asegurar su primer refuerzo
Colo Colo

La movida que prepara Colo Colo para asegurar su primer refuerzo

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo