Qué duda cabe, la lesión de Gabriel Suazo en el Sevilla parecía una inconveniente importante, pero la aparición de Joaquín Martínez Oso dejó eso como una suerte de anécdota. O más bien, como la confirmación de que hay nivel en las categorías formativas del club.

En el caso de este carrilero zurdo de 22 años, jugó sus primeros cinco partidos como sevillista de la mano de Matías Almeyda. Y en gran parte, esa oportunidad tuvo que ver con la molestia muscular que marginó al capitán de la selección chilena. “En todos los lugares donde estuve siempre hice debutar jóvenes”, dijo el DT argentino.

“Fui joven, me gustó debutar en la primera. Ese sentimiento no me lo puedo sacar de la cabeza. Cuántos sueños tienen. Ahora, los canteranos se llevan de una manera”, aseguró el Pelado Almeyda, quien le sacó brillo a toda su experiencia, que registra pasos por Chivas de Guadalajara, River Plate de Argentina y el AEK Atenas de Grecia.

Joaquín Martínez Oso en acción ante el Valencia en su debut liguero. (Foto: Sevilla CF).

Y dio pistas de su receta para gestionar a estos futbolistas de menos experiencia y edad. “Con los pies sobre la tierra, hablándoles claro. Lo que hacía Oso de jugar en el segundo equipo era perfecto porque mantenía un ritmo, a diferencia de otros muchachos que sólo entrenan”, manifestó el adiestrador trasandino, quien llegó al estadio Ramón Sánchez Pizjuán tras su estadía en el fútbol griego.

“Esta lesión de Gabi Suazo le abrió una puerta y la está aprovechando. Me gustó ver al Sevilla con muchos canteranos”, fue la conclusión positiva que sacó Matías Almeyda. Pero el otrora mediocampista, quien también jugó en el cuadro de Nervión, también dejó una advertencia para los nuevos talentos del plantel estelar.

Publicidad

Publicidad

Gabriel Suazo lleva ya un par de partidos ligueros fuera de combate. También se perdió uno por la Copa del Rey. (Alex Caparros/Getty Images).

ver también DT del Sevilla le deja tremenda alerta al debutante que reemplazó a Gabriel Suazo: “Si corre juega, si no…”

Almeyda advierte a Oso, revelación del Sevilla tras la baja de Gabriel Suazo

Joaquín Martínez Oso no fue el único joven surgido de la cantera del Sevilla que tuvo minutos, aunque sí fue él quien aprovechó la ausencia de Gabriel Suazo, quien de todas formas avanza bien en su rehabilitación. “Eso es bueno dentro del momento”, expuso Almeyda para elogiar al canterano.

Pero con una contundente advertencia. “Mientras los vea que están bien, tendrán posibilidades. Cuando los vea que se elevan, bajarán. Depende de ellos”, sentenció el Pelado Almeyda, quien parece haber encontrado de nuevo el camino junto al equipo tras una victoria contundente.

Publicidad

Publicidad

Matías Almeyda tuvo un motivo de alegría con el Sevilla. (Fran Santiago/Getty Images).

El Sevilla goleó sin contemplaciones por 4-0 al Real Oviedo en casa y nuevamente se metió entre los 10 primeros de la tabla de posiciones. Alexis Sánchez fue titular, inició la jugada del primer gol y salió reemplazado en los 77 minutos por el nigeriano Chidera Ejuke, quien anotó el 4-0 e irá a jugar la Copa Africana de Naciones con su selección. Al igual que Akor Adams. Más bajas…

ver también Almeyda y Sevilla le arrojan un balde de agua fría a Alexis Sánchez en la previa del duelo contra Oviedo

Revisa el compacto del triunfo del Sevilla vs Real Oviedo

Publicidad

Publicidad

Así va el Sevilla en la tabla de posiciones de La Liga 25-26

Luego de la victoria ante el Real Oviedo, el Sevilla se tomó un respiro en la tabla de posiciones y sueña con consolidarse en la parte alta.