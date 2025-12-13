Matías Almeyda y Sevilla le dan un balde agua fría a Alexis Sánchez, de cara a la fecha 16 de la Liga de España. Este domingo el cuadro de los chilenos recibe al Oviedo en medio de varias bajas por lesión y suspensión.

Durante la semana Alexis Sánchez aparecía entre los probables titulares casi por urgencia, pero un día antes del duelo el delantero chileno parece sentarse en la banca… insistiendo: incluso pese a las numerosas bajas.

De hecho, Gabriel Suazo es uno de los que volvió a los entrenamientos tras su lesión, pero no es seguro que sea considerado, pues se encuentra recién con el alta médica.

Maldita línea de cinco en defensa: balde de agua fría para Alexis

Con bajas en defensa, mediocampo y ataque, todo indicaba que Alexis sería titular, pero las informaciones en España cambian el once, sin el chileno.

Alexis se va al banco un día antes del duelo contra Oviedo.

Según el Diario de Sevilla, el equipo de Almeyda formará con Odysseas Vlachodimos en el arco; José Ángel Carmona, Fábio Cardoso, Nemanja Gudelj, Andrés Castrín y Oso en defensa; Lucien Agoumé, Batista Mendy y Djibril Sow en mediocampo; Chidera Ejuke y Akor Adams en delantera.

Es decir, para armar el puzle, el Sevilla pasará de línea de cuatro en defensa a una de cinco, lo que claramente le quitó un espacio a Alexis, ya sea como enganche en el mediocampo o delantero en ataque.

Con Alexis probablemente suplente pese a que incluso destacó con un golazo en los entrenamientos, el duelo de Sevilla contra Oviedo está programado para este domingo 14 de diciembre, desde las 10:00 horas en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.