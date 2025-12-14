Resulta impensable que el Grupo Pachuca tenga alguna relación con el futuro de Brayan Cortés, pero en la práctica es así. Aunque quizá sea muy indirectamente, pues Peñarol hace algunos días decidió no activar la opción de compra del portero chileno, quien estuvo en los aurinegros cedido por Colo Colo.

A pesar de que tuvo algunas buenas actuaciones en el cuadro Manya, el Indio finalmente no convenció totalmente a la directiva. La misión no era fácil. Según el contrato de préstamo, el elenco Carbonero debía abonar un cuantioso botín para quedarse con Cortés. Demasiado, según lo que estimaron en su plana mayor.

Pero así como hay unos que salen, otros deben llegar. Es casi una ley en el fútbol. Sobre todo en el caso de un titular indiscutido como Cortés, quien gozó de esa condición prácticamente desde que aterrizó en Montevideo para enrolarse a Peñarol.

Carlos Bueno, un ex jugador de la UC y la U de Chile, ríe junto a Rafael Monge.

Y un agente, que grita a viva voz en varias entrevistas que ya no se dedica a eso desde que asumió como consejero directo de Jesús Martínez en el Grupo Pachuca, está envuelto en la negociación del arquero que puede reemplazar a Cortés: Washington Aguerre, quien militó en Deportivo Independiente Medellín de Colombia durante 2025.

El periodista Martín Charquero informó de estas charlas que se darán por este golero, quien ya jugó casi 300 partidos por el cuadro Manya. “Peñarol empezará a negociar por Aguerre. Esta semana se reunirán Ruglio y Monge (asesor del futbolista) para buscar la vuelta del arquero”, aseguró el citado comunicador en X.

Washington Aguerre podría retornar a Peñarol. (Wagner Meier/Getty Images).

Se refiere al presidente del equipo aurinegro, que acaba de perder la final del torneo uruguayo ante Nacional de Montevideo, su acérrimo rival. Ignacio Ruglio tiene pactada una cita con Rafael Monge, un agente devenido en mano derecha de Jesús Martínez, el dueño de Grupo Pachuca. En ese contexto, apareció mucho en el radar de un club chileno: Everton de Viña del Mar.

Rafael Monge, el asesor del Grupo Pachuca que lleva el fichaje de Aguerre, posible reemplazo de Cortés

Rafael Monge llegó a trabajar al Grupo Pachuca y por esas cosas del fútbol hoy negocia con Peñarol por el posible arquero para suplir al chileno Brayan Cortés. Aunque él dice que ya no es representante. Pero ha hablado como agente del golero Washington Aguerre.

En Everton de Viña del Mar, Monge es el agente de Hugo Magallanes, defensor central que por estos días suena en, ¡oh, sorpresa!, Peñarol. Y según un periodista que conoce mucho la interna de los Ruleteros, ha tenido mucha influencia en la política de incorporaciones que el cuadro Oro y Cielo tuvo últimamente.

Cuando se hablaba de la posibilidad de un retorno del uruguayo Kevin Méndez, el comunicador Diego Peralta contó por qué no se dio ese fichaje. Finalmente, el ex Ruletero fichó en Unión La Calera. “El DT dio el ok, el jugador bajó mucho sus pretensiones económicas”, dijo sobre el visto bueno del entrenador uruguayo Mauricio Larriera.

“El problema es que no es representado por Rafael Monge. Simple”, agregó Molina, un periodista que maneja información de todos los estamentos en Everton, cuadro que tuvo muchos problemas en la Liga de Primera 2025. De hecho, peleó por evitar el descenso literalmente hasta última hora.

El apellido de Monge también salió a la luz pública en el Real Oviedo, otro de los clubes que el Grupo Pachuca tiene alrededor del mundo. Al parecer, también tuvo injerencia en la conformación del plantel Carbayon, que marcha en el 19° lugar de la tabla en La Liga. A cinco puntos del 18°, uno más de los tres que está en descenso directo. Quién sabe para quién trabaja…

