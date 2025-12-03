Brayan Cortés bajó el telón de este 2025 con una dura noticia para él y Colo Colo. Peñarol, club que lo recibió a préstamo para esta segunda mitad del año, decidió no hacer efectiva la opción de compra que estaba estipulada en el contrato de la operación.

Lamentablemente las buenas y no tan buenas que alternó con el carbonero, sumado al alto costo de su pase y sus 30 años en el cuerpo, hicieron que los uruguayos optarán por pasar y buscar otras alternativas en el mercado.

Con esta postura de Peñarol, el que realmente sufre es el Cacique, que verá como pasa un buena oportunidad de hacer negocio pensando en el 2026. Los albos necesitan sumar recursos para un año que altamente será sin copas internacionales y pera eso el vender a Cortés era clave.

Los millones que Colo Colo luego que Peñarol decidiera no comprar a Cortés

El Cacique mandó a préstamo a Cortés con una opción de compra de 1,4 millones de dólares por el 80% de su pase. Además, por esta operación el portero aceptó bajarse el sueldo a la mitad, recibiendo en Peñarol unos 30 millones de pesos mensuales.

Con esto dicho, el regreso del iquiqueño obligará a los albos a tener que hacerse cargo otra vez de su altísimo sueldo de 60 millones de pesos cada 30 días, ese que quedó estipulado en el contrato tras la renovación a inicio de año.

Así las cosas, Colo Colo pierde por todas partes con una vuelta de Cortés al club, a menos que su representante pueda encontrarle otro destino tras una primera experiencia en el extranjero. ¿Se dará ese escenario ideal para el Cacique?

Los números de Brayan Cortés en Peñarol

El meta de 30 años jugó en ese segundo semestre con los Carboneros un total de 21 partidos, en los que recibió 18 goles y entregado en diez oportunidades su portería imbatida en 1.950 minutos de acción.