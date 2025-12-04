La Liga de Primera entró en su recta final y este fin de semana vivirá su última jornada. Por lo que varios clubes ya piensan en el próximo año y en los refuerzos para luchar por el título en 2026.

En este panorama uno de los clubes que ya empezó a buscar fichajes es Colo Colo. El Cacique quiere dejar atrás este paupérrimo 2025 y por lo mismo, tiene pensado invertir pero con jugadores experimentados y que no les pese la camiseta alba.

Es así como uno de los nombres que más suena fuerte es Daniel “Popín” Castro. El delantero de Deportes Limache se ha transformado en el jugador sensación de la temporada y los albos, y todos los grandes del torneo, ya lo sufrieron en más de una ocasión. Por lo que su posible llegada tiene aprobación total.

Popín Castro y la opción de Colo Colo

El tema ahora es definir si en ByN apurarán las gestiones por el delantero. Tema que el propio goleador enfrentó. Es que al ser consultado por la opción de Colo Colo, el propio Castro recalcó que falta un tramo importante para su llegada.

“Yo estoy enfocado en el partido con la Serena y la final de Copa Chile. Me quedan dos años de contrato en Limache y estoy muy agradecido del club”, lanzó de entrada en Todos Somos Técnicos.

Popín Castro sueña con jugar en un club grande y tener su oportunidad en la Roja

Pero “Popín” a sus 31 años confesó que existe una fórmula posible y dejó un nuevo guiño a los albos. Si es que se interesan de verdad por su contratación. “Es un honor estar sonando en los clubes grandes. Tengo cláusula de salida. Yo no he recibido ningún llamado. Quizás llamaron al presidente. yo no he hablado del tema.

Uno tiene siempre muchos sueños. Me tocó explotar tarde, pero me gustaría llegar a un club grande, salir del país y alguna nominación a la selección”, sentenció.

