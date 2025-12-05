Es tendencia:
Adiós definitivo a Colo Colo: estos dos equipos ponen su billetera sobre la mesa por Bruno Barticciotto

Desde una conocida liga para el jugador arremeten para traerlo de vuelta. Eso sí, en Talleres quieren que siga.

Por Nelson Martinez

Bruno Barti se acerca a un conocido destino.
En la gran joya del mercado se ha transforado Bruno Barticciotto en esta previa de la temporada 2026. El nacido en U Católica no logró renovar en Santos Laguna y vuelve a Talleres de Córdoba, por ahora.

Es que en la “T” se abren a un nuevo préstamo o incluso una venta del jugador, pese a que es del interés del técnico. Y uno que manifestó su interés público fue Colo Colo, quien hace rato lo tenía en la mira.

Sin embargo, las pretensiones económicas del jugador y del propio equipo argentino alejan al delantero del Cacique. Eso, teniendo en cuenta la baja monetaria de ByN tras los porrazos del año del Centenario.

Bruno Barticciotto podría volver a un viejo conocido

Bruno Barticciotto está planificado para la pretemporada de Talleres de Córdoba, pero nuevamente arremetieron desde la liga mexicana para traerlo de vuelta. Eso, tras su reciente ciclo en Santos Laguna.

“Tiene ofertas de Xolos y Querétaro, Consultas desde Brasil y Racing sigue interesado”, reveló el medio partidario local, La 1913, alertando a los hinchas de Talleres.

Siempre según la citada fuente, especialista en la actualidad del equipo, “Bruno Barticciotto volvió a Talleres tras su préstamo en Santos Laguna. (Carlos) Tevez quiere contar con el para 2026, pero el delantero va a ser buscado en el mercado”.

Las próximas jornadas serán claves para definir el futuro del delantero nacional, donde es claro que un eventual regreso al fútbol chileno cada vez es más lejano tras sus grandes campañas en el extranjero.

