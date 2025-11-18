Tiempos de cambios se aproximan a Colo Colo junto al mercado de fichajes. Ahí, todos los dardos apuntan a una salida cocinada de Salomón Rodríguez, donde el ídolo Carlos Caszely habló de ese caso y su reemplazante.

Ahí aparece el nombre de Bruno Barticciotto, quien no sigue en Santos Laguna y es una de las principales cartas del equipo albo para el 2026. Y pese a que anotó ocho goles en México, no es la solución para el ídolo del Cacique.

Es que el “Rey del Metro Cuadrado” mostró su molestia por el terrible año del Centenario y se las cantó clarita a la dirigencia con miras al próximo año. Y ahí, ni Bruno Barti se salvó.

Caszely no dejó títere con cabeza

Fiel a su estilo de exigencia en Colo Colo, el ídolo Carlos Caszely no dejó pasar las malas decisiones dirigenciales de este año. Primero habló del interés por Bruno Barticciotto y luego trapeó con Salomón Rodríguez.

Ante la pregunta en DSports Chile sobre Salomón Rodríguez y que suene Barti en su reemplazo, Caszely respondió categóricamente diciendo “¿Y? Bruno Barticciotto no es delantero centro”.

Publicidad

Publicidad

“Nombres a Colo Colo deben llegar 200 y currículum de técnicos 500, el que llega a Colo Colo debe venir y entregarse al 200%. No tengo comentarios para Salomón Rodríguez, ¿qué comentarios voy a tener?”, disparó.

ver también Gran enemigo de Colo Colo sepulta sus dos grandes deseos en el mercado de fichajes: “Tiene contrato…”

Finalmente, el ídolo albo hizo exigencias para el próximo mercado de fichajes en la interna del club, diciendo que “lo unico que sé es que Colo Colo tiene una cuestion que se llama scouting, se equivocaron y supongo tendrán que salir, porque no sé quiénes son”.