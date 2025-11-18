Gran enemigo de Colo Colo sepulta sus dos grandes deseos en el mercado de fichajes: “Tiene contrato…”

La primera de las tres finales de Colo Colo será este domingo, cuando se mida ante Unión La Calera en el estadio Monumental con la obligación de ganar.

Los albos no pueden perder más puntos, ya que se encuentran en la octava posición de la tabla a dos unidades del séptimo, Audax Italiano, que por ahora está logrando el último cupo para la Copa Sudamericana.

La clasificación al torneo continental es vital para el Cacique y de ella depende el presupuesto que tendrá Blanco y Negro para armar el plantel de cara a 2026.

Talleres le da malas noticias a Colo Colo con Matías Catalán y Bruno Barticciotto

En Blanco y Negro ya tienen una carpeta con nombres de varios potenciales fichajes para 2026, donde aparecen dos jugadores que son seguidos por Colo Colo hace años: Matías Catalán y Bruno Barticciotto.

El defensor y el delantero pertenecen a Talleres de Córdoba y el presidente del club argentino, Andrés Fassi, siempre le ha pedido más de la cuenta al Cacique para cerrar las operaciones.

El dirigente cordobés conversó con radio ADN y le dio pésimas noticias a Colo Colo, porque aseguró que tanto Catalán como Barticciotto están en los planes de la T.

En Talleres no quieren dejar partir a Matías Catalán. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

“Catalán tiene contrato vigente por un año más; Talleres quiere extender su contrato. Barticciotto está en Santos de México y tiene opción de compra, que vence ahora en diciembre de 2025. A Talleres le interesa para el próximo año, veremos qué define el equipo mexicano”, señaló Fassi.

De esta forma, Colo Colo ya se complica en el mercado de fichajes de cara a la temporada 2026.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Unión La Calera?

Colo Colo volverá a jugar de manera oficial el próximo domingo 23 de noviembre, cuando desde las 20:30 horas reciba a Unión La Calera en el Monumental.

