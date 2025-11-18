Universidad de Chile espera por los seleccionados nacionales que fueron parte de la gira por Rusia de la selección chilena, donde esta jornada vencieron por 2-1 a la selección de Perú.

Con la mira en el duelo del domingo, cuando les toque visitar a O’Higgins en Rancagua, fundamental por el Chile 2 a la Copa Libertadores, en la U esperaban por una manito desde la Roja.

Esto, porque hay tres titulares de los azules que fueron protagonistas en la gira, por lo que hay que evaluar cómo regresan para saber si tendrán minutos el domingo.

Algo que, si bien no lo dijeron públicamente, agradecieron, porque en el segundo encuentro de la Roja sólo sumó algunos minutos Matías Sepúlveda, en su estreno con la camiseta de la selección chilena.

La U celebró el estreno del Tucu Sepúlveda en la selección chilena. Foto: Carlos Parra / FFCh.

¿Qué pasó con los seleccionados de la U en la Roja?

Para la jornada del jueves esperan el retorno de Fabián Hormazábal, Matías Sepúlveda y Javier Altamirano en el Centro Deportivo Azul, luego de un viaje de 12 horas hasta Santiago.

Si bien el sábado fueron titulares Hormazábal y Altamirano, la cosa cambió esta jornada ante Perú, donde los tres azules fueron banca y sólo sumó algunos pocos minutos el Tucu Sepúlveda.

Con esto, luego de una revisión del cuerpo técnico y médico, los tres jugadores recibirán la luz verde para ser de la partida en la U ante O’Higgins, por lo que será un problema menos para Gustavo Álvarez.

Algo que celebraron en el CDA, fue el estreno con la camiseta de la selección chilena de Sepúlveda, donde esperan que poco a poco tome protagonismo en los próximos desafíos.

