Siguen las repercusiones tras la sanción de la CMF (Comisión para el Mercado Financiero) a Michael Clark en Azul Azul, acusando irregularidades financieras en el manejo de Sartor AGF. Por eso, en U de Chile salieron voces al paso.

Una de ellas fue Daniel Schapira, uno de los importantes integrantes del directorio, quien criticó lo sucedido con el presidente de la concesionaria. En diálogo con Radio ADN, el directivo no se guardó nada.

“Esto es un precedente, el círculo se está estrechando y esta gente está cada vez más complicada. El tiempo va a terminar demostrando todo lo que nosotros sabemos… Cada vez quedan menos dudas para saber quiénes son los dueños, más cerca de demostrarlo”, declaró.

Su crítica para romper el lazo U de Chile – Huachipato

Daniel Schapira, directivo de Azul Azul, hizo un fuerte mea culpa por lo ocurrido con Michael Clark y la sanción de la CMF. Al respecto, puso el grito en el cielo por las últimas movidas entre U de Chile y Huachipato.

“Considero que ya no se podría traer más jugadores de Huachipato, nunca más, después de todo lo que ha pasado y está dicho”, criticó, repasando los últimos polémicos negocios entre los clubes.

Siguiendo con su descargo, Schapira recalcó que “hay un montón de cosas que tendríamos que ponernos más rígidos en eso, la directiva sabe lo que pensamos, pero tampoco es ánimo de ponernos a pelear, no le haría bien a la institución y no estamos dispuestos a que eso ocurra”.

Daniel Schapira.

Con esa afirmación, el directivo de Azul Azul pone en duda el gran anhelo que tenía la U para el siguiente mercado de pases: Maxi Gutiérrez. El hábil delantero de Huachipato asomaba como el gran fichaje que buscaba el equipo.

