Pronósticos Deportes Iquique vs Cobresal: ¿descienden los Dragones Celestes?

Deportes Iquique y Cobresal abrirán la fecha 28 del Campeonato Nacional, en una jornada que tendrá otros dos partidos simultáneos en plena lucha por el descenso. Los Dragones Celestes son colistas con 18 puntos y, si caen y Limache derrota a Unión Española, quedarán automáticamente descendidos. En el otro duelo clave, Everton, que suma 26 unidades, buscará asegurar su permanencia frente a Audax Italiano en La Florida.

El Minero no solo es protagonista en la pelea por la salvación, sino también en la carrera por un cupo internacional. Marcha sexto con 44 puntos y, de obtener un triunfo, podría acercarse aún más a los puestos de clasificación a la Copa Libertadores.

En la previa de este desafío, nuestro especialista te brinda los pronósticos destacados para que tengas en cuenta a la hora de realizar tus apuestas.

Pronósticos para apostar en Deportes Iquique vs Cobresal

Ambos equipos anotarán: Si + Total de goles: Más de 2.5 1.90 Anotará en cualquier momento: Álvaro Ramos 2.50 Tiros de esquina de Deportes Iquique: Más de 3.5 + Tiros de esquina de Cobresal: Menos de 4.5 1.83

Una jornada intensa para los Dragones Celestes y los Mineros

En cuatro de los últimos seis partidos de Deportes Iquique en el Campeonato Nacional, ambos equipos anotaron y hubo más de dos goles.

A su vez, en cinco de los anteriores siete encuentros de Cobresal, el marcador también registró al menos tres tantos entre los dos conjuntos.

Álvaro Ramos, la carta de la salvación

Álvaro Ramos es la carta de la salvación del elenco iquiqueño. Anotó tres goles en sus últimos cuatro partidos: uno sirvió para el empate ante Huachipato y otro para el triunfo sobre Unión La Calera.

El delantero de 33 años suma siete alegrías en este certamen y 99 con los Dragones Celestes. ¿Llegará a los 100 para evitar el descenso?

Los córners en una final por el descenso

Cobresal es el equipo con el promedio más alto de córners en contra en la Liga de Primera, con 6.85 por partido. En 24 de los 27 encuentros que disputó, recibió al menos cuatro tiros de esquina. Por su parte, Iquique alcanzó los cuatro córners a favor en siete de sus 13 compromisos.

Además, el Minero solo logró llegar a cinco córners propios en dos de los 13 partidos que disputó como visitante.

