Colo Colo suma dos refuerzos hasta la fecha: Matías Fernández y Joaquín Sosa, el último quien debería ser presentado esta jornada en el Monumental. El mercado de fichajes aún no cierra y puede traer más novedades.

En ese sentido, todos se mantienen atentos a los que suceda con Alan Saldivia. El central ha tenido oportunidades de salir de Chile en otros mercados, pero no se ha dado porque no ha recibido ofertas suficientes.

En las últimas se conoció que Vasco da Gama viene con todo por él, en lo que sería su gran oportunidad de partir y de que Colo Colo reciba algo de dinero.

En Brasil, Globo Esporte confirmó que el Gigante da Colina está interesado en los servicios del zaguero y ya inició negociaciones con Blanco y Negro para poder contar con él. Las próximas horas serán clave.

Vasco da Gama quiere a Alan Saldivia: ya negocia con Colo Colo

El sitio brasileño agregó que si bien todavía no se presenta una oferta formal, Vasco da Gama hace los esfuerzos para conseguir un préstamo con opción de compra por Alan Saldivia.

El interés del Gigante da Colina data desde hace varios meses. El propio DT del equipo, Fernando Diniz, confirmó que lo buscaba. “Jugué contra él, es un jugador que me gusta mucho”, dijo en julio recién pasado.