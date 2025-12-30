Es tendencia:
Colo Colo

Javier Correa sorprende a todos: “Estoy feliz en Colo Colo, pero…”

Javier Correa habló con la prensa argentina. El delantero de Colo Colo descartó tener ofertas, pero dejó abierta la puerta a una salida.

Por Javiera García L.

Esto dijo Javier Correa
Javier Correa tuvo momentos buenos y malos durante la temporada de Colo Colo. Pese a sus 17 goles en el año, igual se ganó críticas y hasta las enfrentó. “Me chupa un huevo lo que me digan“, dijo.

Ahora, a solo días de que los albos empiecen la pretemporada, el delantero conversó con la prensa argentina sobre el año que tuvo y también su futuro, donde dejó un mensaje que llamó mucho la atención.

Fue frustrante el año porque no pudimos lograr ninguno de los objetivos. Nos tocó un grupo difícil en la Copa, no estuvimos a la altura de todo lo que se exigía. Es una deuda que tenemos con la gente, que se la que banca todo el año”, contó a D Sports Radio.

Estoy contento y feliz en Colo Colo, pero esto es fútbol, es dinámico. Estamos abiertos a lo que sea mejor para todos. Después de las fiestas haremos un balance. Vuelvo el 3 de enero a Chile, dejé hasta el perro en Santiago”, dijo.

Javier Correa: “Sería un sueño jugar en River”

En todo caso, Javier Correa aclaró que por ahora no se mueve del Monumental. “No me llamó nadie. No me pongo nervioso, es parte del show. No me creo la figurita del equipo, hay que seguir laburando”, aseguró.

Eso sí, manifestó que “sería un sueño jugar en River. Soñar es gratis, ja. Nunca se sabe

