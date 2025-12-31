Es tendencia:
Ganaron la Copa Centenario: Los dos seleccionados chilenos entre los mejores futbolistas de América

En la votación realizada por El País, dos integrantes de la Roja recibieron votaciones por su cometido en 2025.

Por Felipe Pavez Farías

Aránguiz destacó entre los mejores de América
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTAránguiz destacó entre los mejores de América

Este 31 de diciembre se hizo entrega de los premios de El País, donde se destacaron a los mejores jugadores del continente. En está ocasión el uruguayo Giorgian de Arrascaeta, por su gran campaña en el Flamengo, fue el elegido como el Mejor del Continente. 

Sin embargo, la votación en el prestigioso medio uruguayo en está ocasión también contó con la aparición de dos chilenos entre los candidatos al recibir el importante reconocimiento. Los que además conquistaron la Copa Centenario.

En total fueron 264 periodistas los que votaron y en el podio estuvo el ya mencionado de Arrascaeta (179), Lionel Messi (39) y Adrián “Maravilla” Martínez (12). 

Los dos chilenos entre los mejores de América

En el detalle de la votación revelada, sorpresivamente aparecieron dos chilenos. El primero fue Erick Pulgar que sumó tres votaciones.

El nacido en Antofagasta lo ganó todo en Flamengo y fue parte del grupo del cuadro brasileño que integró el once estelar de América. Por lo que la celebración fue por doble. 

Los chilenos que recibieron votos en la votación entre los mejores de América

Los chilenos que recibieron votos en la votación entre los mejores de América

A su vez, el otro chileno que recibió votos a su favor fue Charles Aránguiz. El “Príncipe” fue clave en la campaña de Universidad de Chile en Copa Sudamericana. Además ganó la Supercopa y logró la clasificación a torneos internacionales. 

En esta ocasión el referente azul solo sumó dos votos, pero al igual que Pulgar fueron los únicos en sacar la cara por el balompié chileno.

