Uno de los emblemas del fútbol chileno en el extranjero es Carlos Palacios. El ex Colo Colo se ha sabido posicionar en Boca Juniors, aunque nunca exento de las críticas.

Año extraño el de la Joya. Costó la adaptación y cuando lo logró, comenzaron los baches. Finalmente, sobre el final del 2025, sin ser determinante, empezó a agarrar vuelo y los hinchas xeneizes recuperan la paciencia.

Pero, no es la cancha la que se lleva la atención de Carlos Palacios en estos momentos. El ex Colo Colo tiene los ojos puestos en otro acontecimiento, que pasa dentro de la pancita de su polola, Alexia Catalina.

Nuevo año, nueva vida

Evidentemente, el fin de año llevó a recuentos. Eso hizo Carlos Palacios, quien desde su cuenta de Instagram realizó un repaso del año, incluyendo las noticias que se tomaron este último tiempo: el embarazo de su pareja.

“Terminando un año con la mejor y más hermosa sorpresa del mundo. Un año lleno de altos y bajos, con buenos y malos momentos, pero lleno de aprendizajes. Que el 2026 venga lleno de bendiciones y éxitos“, escribió La Joya.

“Un abrazo a todos mis amigos y seres queridos que este próximo año sólo les lleguen cosas maravillosas y hermosas para su vida”, cerró el futbolista. Es de esperar que el hijo o hija de Carlitos Palacios sea un gran regalo para su vida. Y, por qué no, que venga con la marraqueta debajo del brazo.

Carlos Palacios será papá | Getty Images

La publicación de fin de año de Carlos Palacios