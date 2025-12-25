Después de un 2025 que fue difícil, Carlos Palacios cierra el año con una tremenda noticia. La Joya estuvo muy cerca de la final de la Liga Profesional Argentina con Boca Juniors y ahora espera por un 2026 que le trae novedades.

El ex Colo Colo disfruta de unos días de vacaciones antes del inicio de la pretemporada con los Xeneizes. Y aprovechando la Navidad, recibió un regalo que lo tiene más que feliz.

A través de sus redes sociales, la Joya reveló que se viene una Joyita en camino. Esto ya que anunció que será padre en los próximos meses, una motivación más para volver a su mejor nivel.

¿Viene con la marraqueta? Carlos Palacios anuncia que será padre

Si bien todavía no sabe si seguirá jugando en Boca Juniors en 2026, Carlos Palacios ya tiene una noticia para alegrarse de cara al 2026. La Joya reveló que será padre junto a su pareja, aprovechando la Navidad para contarlo al mundo.

Carlos Palacios anunció que será padre. Foto: Instagram.

A través de su cuenta de Instagram, el ex Colo Colo publicó una imagen besando el vientre de su novia. “El mejor regalo que Dios nos pudo dar. Te amamos mucho, mi porotito“, dice uno de los mensajes en la fotografía.

“El mejor regalo del mundo, el más anhelado, el más esperado. Te amamos mucho y te esperamos con muchas ansias“, complementó la enamorada pareja.

La noticia tiene más que contento a Carlos Palacios, quien suma una motivación más para deslumbrar en Argentina. La Joya espera que el 2026 siga vistiendo la camiseta de Boca Juniors, aunque las dudas que dejó tienen al club meditando la opción de un refuerzo.

Pero más allá de ello, el jugador recibe con los brazos abiertos a su nuevo bebé. Uno que, espera, le traiga alegrías y venga con la “marraqueta bajo el brazo”.

Carlos Palacios anuncia que será padre y en Boca Juniors celebran un nuevo integrante a la familia. La Joya ruega por un 2026 en grande y siendo figura al otro lado de la cordillera.

¿Cuáles fueron los números de Carlos Palacios en Boca Juniors en 2025?

Carlos Palacios cerró la temporada 2025 disputando un total de 36 partidos oficiales con Boca Juniors. En ellos aportó con 3 goles y 4 asistencias en los 2.724 minutos que estuvo dentro de la cancha.