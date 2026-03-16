Universidad de Chile vive un verdadero dolo de cabeza con Octavio Rivero, el refuerzo que sólo ha sumado 91 minutos y que espera por una cirugía en su rodilla.

En ese sentido, la semana pasada estaba todo dispuesto para hacer el procedimiento, pero todo quedó en suspenso luego de que no se concretó la operación.

El delantero uruguayo sufre con una rebelde sinovitis provocada por una lesión osteocondral en la rodilla, lo que no le permite jugar por la U y la última decisión es llevarlo a pabellón.

Sabiendo que esto los hará perderlo por tres o cuatro meses, se había tomado la determinación de llevar adelante el procedimiento pero esto fue pospuesto lo que alarma a la U.

Octavio Rivero sigue generando dudas en los hinchas de la U.

ver también U de Chile toma inesperada postura en el mercado de fichajes ante lesión de Octavio Rivero

Octavio Rivero debe operarse cuanto antes en la U

Fue el sitio Emisora Bullanguera quienes detallaron la situación de Octavio Rivero en Universidad de Chile, donde aseguran que debía operarse el pasado viernes pero esto no se realizó.

Publicidad

Publicidad

“Algo que finalmente no se concretó, posponiendo una vez mas la cirugía que es necesaria para que el jugador pueda ser aporte en la U”, donde sólo ha podido decir presente en dos encuentros..

“Una situación que llena de dudas a los azules luego de confirmar que el uruguayo tiene una sinovitis provocada por una lesión osteocondral, lo que necesita poner un freno definitivo”, explican.

Por ahora no hay una nueva fecha confirmada para el procedimiento del uruguayo, donde siguen estirando una posible fecha para que sea alternativa en la delantera de la U.

Publicidad

Publicidad